Nova protesta contra la planta de biogàs de la Sentiu de Sió: «Ponent no vol ser un abocador»

Una vintena de persones s’han concentrat aquest dimarts davant la seu del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per mostrar el seu rebuig a la construcció d’una planta de biogàs a la Sentiu de Sió, a la comarca de la Noguera. La mobilització ha coincidit amb l’aprovació definitiva del pla urbanístic que permet tirar endavant el projecte, una decisió presa en el marc de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.

Els membres de la plataforma Pobles Vius, convocants de la protesta, han denunciat que el projecte s’ha impulsat d’esquena al territori i han carregat contra el Govern per “posar el país al servei de fons d’inversió internacionals”. El portaveu del col·lectiu, Gerard Batalla, ha assegurat que els opositors —entre els quals hi ha 27 ajuntaments de la zona— estan disposats a portar el pla als tribunals mitjançant un contenciós administratiu.

Durant l’acció davant del departament, s'han cridat consignes com “la màfia de Dinamarca contamina la comarca” o “el biogàs em toca el nas”, en referència a la promotora Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que impulsa la planta. Segons Batalla, la infraestructura no respecta la normativa de bioseguretat, ja que es preveu instal·lar a menys distància d’una granja del que permet la llei, i ha advertit que es convertiria sòl agrícola en un “gran abocador”, perquè més de la meitat dels residus que s’hi tractarien no serien purins.

El portaveu també ha criticat que s’han inflat les xifres de llocs de treball i de col·laboració amb ramaders. “No hi ha pràcticament cap explotació que s’hi hagi volgut adherir”, ha dit, i ha afegit que el biogàs que es produiria seria gestionat per un monopoli energètic, en referència a Naturgy. La iniciativa, segons Pobles Vius, responen a interessos especulatius que res tenen a veure amb les necessitats del món rural.

Batalla també ha lamentat la manera com el Govern ha gestionat la comunicació amb els alcaldes de la zona. Ha denunciat que la consellera Sílvia Paneque els va convocar a una reunió a Lleida “només 30 minuts abans” de la trobada de la comissió d’Urbanisme, fet que ha interpretat com una maniobra per evitar la seva presència a la protesta.

Tot i l’aval urbanístic, el projecte encara ha de superar l’autorització ambiental, prevista per a finals d’any. També queda pendent que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió concedeixi la llicència d’obres, fet que segons la plataforma demostra que “el camí no està tancat”.

Una setmana abans de l’aprovació del pla, 27 alcaldes de Ponent van enviar una carta a la consellera i al director de la promotora demanant frenar la tramitació i exigint una reunió urgent i una visita sobre el terreny. Els batlles alertaven que la producció local de purins no és suficient per abastir la planta i que això obligaria a importar residus, cosa que comportaria l’entrada de prop de 31.000 camions anuals, amb el consegüent impacte ambiental i sobre la xarxa viària.