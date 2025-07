Propietaris de la Sentiu de Sió i Montgai rebutgen la concentració parcel·lària per irregularitats

Un grup d’una vuitantena de propietaris i pagesos dels municipis de la Sentiu de Sió i Montgai, situats a la comarca de la Noguera, s’han unit per denunciar la imposició d’una concentració parcel·lària que consideren poc transparent i irregular en el seu procediment. Aquest procés, que es va iniciar fa més d’una dècada, afecta una zona amb protecció natural especial (ZEPA i LIC Serra de Bellmunt – Almenara) i que, a més, està exclosa del regadiu per la Declaració d’Impacte Ambiental del canal Segarra-Garrigues de l’any 2010.

Els afectats assenyalen que, per tal que una concentració parcel·lària es pugui iniciar legalment, és necessari demostrar el suport majoritari, que ha de ser com a mínim del 50% dels propietaris o del 75% de les terres afectades. En aquest cas, però, asseguren que la tramitació ha presentat nombrosos defectes formals, qüestionant la validesa del procés.

La recent constituïda Plataforma Pla de l’Om critica la “política de fets consumats” que, segons ells, està duent a terme el Departament d’Agricultura juntament amb l’empresa pública Infraestructures.cat, amb la complicitat dels Ajuntaments de la Sentiu de Sió i Montgai. Aquesta situació els ha portat a organitzar-se per defensar els seus interessos i protegir alhora el patrimoni agrari, cultural i natural de la zona.

Un dels principals arguments dels afectats es basa en irregularitats detectades durant la recollida de signatures que va tenir lloc entre els anys 2012 i 2018. Denuncien que cap de les fitxes que recullen les signatures no indica la data ni l’any en què es van signar, que la sol·licitud no porta la signatura del president de la col·lectivitat, i que entre els firmants hi ha fins a 27 persones que ja havien mort l’any 2018.

A més, el 2022, la comunitat general del canal Segarra-Garrigues va presentar una nova sol·licitud per a una ecoconcentració parcel·lària, que proposava unir la concentració als termes de la Sentiu de Sió i Montgai. Aquesta decisió va motivar un acord de Govern per executar la concentració, però la Plataforma la considera “problemàtica, irregular i motivada per interessos particulars”.

Els afectats també lamenten la manca d’informació pública. Des de l’inici del procés de recollida de signatures fins a l’actualitat, afirmen que no s’ha convocat cap assemblea informativa a la Sentiu de Sió per explicar els detalls i implicacions del projecte. Critiquen que han passat 15 anys de desinformació intencionada amb l’objectiu d’evitar debats i resistències a una mesura que modificarà la propietat de les terres de centenars de persones.

La Plataforma Pla de l’Om reclama una revisió urgent de l’acord de Govern per anul·lar aquesta ecoconcentració. Demanen una reunió amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, per lliurar-li les signatures recollides en contra del projecte i sol·licitar que s’analitzin de forma independent respecte a Montgai. En cas que aquestes signatures en contra siguin majoritàries, volen que la concentració es deixi sense efecte. També exigeixen que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió rectifiqui la seva aprovació favorable al projecte mitjançant una moció.

A més, proposen obrir la possibilitat d’una concentració privada, que permeti als propietaris favorables agrupar les seves terres sense imposar-ho als qui s’hi oposen, mantenint els avantatges de la via actual però sense obligar ningú en contra de la seva voluntat. Finalment, reclamen l’abandó de la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari de 1973, normativa que consideren obsoleta i inadequada per a les necessitats actuals del sector.