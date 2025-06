Urbanisme avala provisionalment la planta de biogàs de la Sentiu de Sió

La comissió territorial d’Urbanisme de Lleida ha donat llum verda provisional a la construcció d’una planta de biogàs a la Sentiu de Sió, promoguda pel grup danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). El projecte encara necessita el vistiplau definitiu per part de la comissió d’Urbanisme de Catalunya, però ja ha superat l’autorització ambiental concedida a principis de juny.

La iniciativa no ha estat ben rebuda per diversos sectors del territori. Aquest dimecres, una cinquantena de persones convocades per la plataforma Pobles Vius s’han concentrat davant la delegació del Govern a Lleida per mostrar-hi el seu rebuig. Els opositors la qualifiquen de “macroprojecte desproporcionat” i denuncien que representa un “atemptat territorial i ambiental”. A més, la plataforma no descarta emprendre accions judicials si la planta tira endavant.

Diversos municipis afectats de la Noguera, el Pla d’Urgell i l’Urgell critiquen que es tracta d’una iniciativa especulativa, allunyada de l’interès públic i amb un fort impacte paisatgístic i ambiental.

Una macroplanta amb fort impacte territorial

El projecte preveu tractar anualment fins a 450.000 tones de dejeccions ramaderes per convertir-les en biometà, un gas renovable que s’injectaria a la xarxa general. Aquesta planta, que seria la més gran del sud d’Europa, ocuparia una superfície de més de 40.000 metres quadrats i podria rebre aportacions de residus orgànics procedents de diversos punts del territori. Els promotors defensen que la infraestructura ajudarà a reduir emissions i fomentar l’economia circular, però els detractors en qüestionen tant la dimensió com la ubicació.