Lleida confia a repetir el pic turístic d’agost i allargar la temporada fins al setembre

El sector turístic de les Terres de Lleida confia a mantenir l’alta ocupació durant el pont del 15 d’agost, considerat el moment de màxima afluència de l’estiu, però també treballa per repartir les estades al llarg del mes i afavorir la continuïtat del flux de visitants fins al setembre. Així ho ha expressat Juli Alegre, director del Patronat de Turisme, que ha subratllat que lleugeres variacions a la baixa en les dades d’ocupació no impliquen una temporada negativa, sinó una oportunitat per avançar cap a un turisme menys concentrat.

Les previsions d’aquest estiu apunten a l’arribada de prop de 580.000 turistes, amb un milió i mig de pernoctacions, dades similars a les de l’any anterior. Un 80% dels visitants provenen de l’Estat, majoritàriament catalans, mentre que el turisme internacional representa un 20% i continua creixent progressivament.

El Pallars Sobirà, optimista amb la temporada d’aventura

Les empreses d’esports d’aventura del Pallars Sobirà afronten amb bones perspectives el mes d’agost, amb reserves d’aigua garantides i una demanda que es manté elevada. Segons Florido Dolcet, president de l’associació del sector, el ràfting continua liderant les activitats aquàtiques, seguit del barranquisme i el caiac.

El repte, segons Dolcet, és atraure més visitants internacionals, tot i que el client principal continua sent el públic català. El 2024 es van superar les 830.000 activitats de turisme actiu, la xifra més alta des que es tenen registres, segons un estudi de la Càtedra de Turisme de la Universitat de Lleida. El Noguera Pallaresa continua sent un dels grans actius, reconegut per la seva qualitat per a la pràctica d’esports d’aigua.