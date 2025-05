El Lleida CF fracassa en les negociacions i s’aboca a la desaparició

El Lleida CF ha confirmat aquest dijous el pitjor dels escenaris: el club no ha aconseguit tancar cap acord amb els grups empresarials amb els quals havia mantingut converses les darreres setmanes i es troba, ara, abocat a la desaparició.

Així ho ha anunciat l’entitat a través d’un comunicat oficial difós a les seves xarxes socials, on reconeix que les negociacions per garantir la viabilitat econòmica del club han fracassat definitivament. L'entitat ha anunciat que convocarà una roda de premsa per explicar els detalls de les negociacions fallides.

La notícia arriba després de mesos d’incertesa i tensió entre l’afició, enmig d’una greu crisi econòmica que ha deixat el club amb un deute de prop de cinc milions d’euros i sense capacitat per fer front als compromisos més immediats. Amb aquest escenari, el Lleida CF es troba al límit i, si no es produeix un gir inesperat de guió, el club podria desaparèixer en els pròxims dies.

El comunicat no entra en detalls sobre els motius pels quals les negociacions han quedat trencades, però fonts pròximes al club apunten a discrepàncies econòmiques i jurídiques entre les parts. A més, es dona per fet que la situació de judicialització del club i la manca d’implicació institucional han fet molt difícil qualsevol acord.