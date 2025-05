L'Atlètic Lleida podria pujar a Segona RFEF a costa de Lleida CF

El futur del Lleida CF és una incògnita que fa setmanes que es manté i que pot allargar-se més encara. L’interrogant sobre la continuïtat del club, que té un deute de gairebé cinc milions d’euros, ha fet parar l’atenció molts equips modestos de Catalunya. El motiu, la plaça que podrien deixar lliure els lleidatans a la Segona RFEF. Segons ha explicat el periodista Toni Laso a l’emissora UA1, alguns clubs descendits i projectes emergents estarien interessats per fer-se amb el lloc que deixaria vacant el Lleida.

Els primers que tenen dret a reclamar aquesta plaça serien, segons criteris federatius, els clubs descendits de Segona RFEF. Aquí entren noms com el Cornellà, el Mallorca B, el filial del Lleida mateix i possiblement l’Atlètic Saguntí o el Penya Deportiva. Ara bé, fonts del sector apunten que el cas lleidatà podria anar més enllà i permetre una mena de “repesca competitiva”, en què també hi entrarien equips amb projectes sòlids que van quedar a un pas de l’ascens.

El cas més significatiu és el de l’Atlètic Lleida, que va quedar eliminat del play-off d’ascens a la Segona RFEF el passat cap de setmana però que ara tindria la possibilitat d’assolir l’ascens als despatxos. El nou club, integrat a la Federació Catalana i amb un projecte sense deutes, podria estar ben posicionat per recollir el testimoni, sempre i quan es compleixin els requisits esportius i econòmics establerts. Això sí, el salt de categoria implicaria un cost econòmic: la plaça no seria gratuïta. L’equip que volgués ocupar la plaça del Lleida CF hauria de fer front al pagament del deute que l’anterior club tenia contret amb la federació i amb la plantilla i treballadors.

Precedents clars: el cas Andorra i el cas Extremadura

Aquest escenari no seria nou al futbol espanyol. L'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, va aconseguir, fa uns anys, portar l’FC Andorra de Primera Catalana a Segona B comprant els drets federatius del Reus Deportiu, club en fallida. Va assumir els deutes amb jugadors, tècnics i federació —uns 480.000 euros— i va traslladar la categoria.

Més recentment, l’Extremadura UD va desaparèixer i la seva plaça va ser subhastada. En una primera ronda, la Federació Espanyola va fixar el preu en dos milions d’euros. No hi va haver cap interessat. A la segona ronda, per un milió, tampoc. Finalment, la tercera subhasta es va adjudicar pel cost real del deute pendent: uns 400.000 euros. El Cerdanyola FC va obtenir la plaça, tot i haver de competir fora del seu grup habitual.

Lleida CF i Atlètic Lleida, una fusió impossible.

L’opció d’una unió entre els dos clubs més importants de la ciutat de Lleida es descarta de pla. El desequilibri econòmic entre les dues entitats – una està sanejada i l’altra té un deute astronòmic – fa impossible l’entesa. Laso ha assegurat que cap directiu de l'Atlètic Lleida s'ha plantejat cap acord amb l'entitat que presideix Luis Pereira.