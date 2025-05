El col·lectiu «Amics del Lleida» impulsa un nou club de futbol per començar a Quarta Catalana

Davant la greu incertesa que plana sobre el futur del Lleida CF, un col·lectiu d’aficionats vinculats històricament al club ha decidit fer un pas endavant i impulsar la creació d’un nou equip de futbol que competiria la pròxima temporada a Quarta Catalana.

La iniciativa, liderada per l’associació Amics del Lleida i amb el suport de diversos grups de seguidors com els Rudes Lleida, la Penya Ens, NB i Nord Lleida, neix de la voluntat de preservar el llegat esportiu i emocional que el futbol ha conreat durant dècades a la ciutat. Els promotors han fet públic un comunicat aquest dimarts a les xarxes socials on es comprometen a no permetre que aquest llegat quedi "silenciat ni oblidat".

“El Lleida som nosaltres. La seva afició, la seva gent”, asseguren en el missatge, on també deixen clar que la nova entitat serà gestionada sota criteris "democràtics i transparents": un club dels socis i per als socis, sota el principi d’un soci, un vot. La iniciativa pretén ser un projecte de base, arrelat al territori i construït des del compromís amb els valors del futbol popular.

Els impulsors afirmen que han estat discrets fins ara per respecte a les negociacions sobre el futur del Lleida CF, però que davant l’estancament de la situació, han decidit iniciar els tràmits legals per a la inscripció d’un nou club. No obstant això, deixen oberta la porta a aturar el projecte si finalment el Lleida CF reprèn l’activitat esportiva amb garanties de continuïtat.

Aquest nou moviment ciutadà reivindica la identitat col·lectiva construïda al voltant d’un escut, uns colors i una passió compartida per generacions d’aficionats. “Mai no permetrem que desaparegui aquest sentiment”, conclouen els impulsors.