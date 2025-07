El reglament de la Federació no contempla pròrrogues com la que demana el Lleida CF

El Lleida CF ha obert un nou front administratiu en el seu intent d’obtenir plaça per jugar la pròxima temporada a la Segona RFEF. El club ha demanat formalment a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) una pròrroga per inscriure’s, tot i que el Reglament General, en el seu article 212, no contempla aquesta possibilitat un cop superat el termini.

Després d’un primer rebuig per part de l’ens federatiu, el Lleida ha replicat amb un argument concret: el FC Cartagena, descendit aquesta temporada de la Lliga Hypermotion, ha rebut una ampliació del termini fins al 31 de juliol. Els lleidatans consideren que aquest precedent justifica una mesura similar en el seu cas, i reclamen igualtat de criteri per part de la RFEF.

El Cartagena, tot i baixar a Primera RFEF, forma part d’una competició professional —la Lliga Hypermotion està sota l’organització de LaLiga—, mentre que el Lleida prové d’un entorn no professional. Aquesta diferència, no obstant, no frena les aspiracions del club de la Terra Ferma, que manté viu l’esperança d’obtenir una plaça federativa per la via administrativa.