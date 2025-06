Illa defensa el projecte europeu i demana respecte judicial per l’amnistia

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu respecte per la decisió de Santos Cerdán de deixar els càrrecs orgànics al PSOE i abandonar l’escó al Congrés. Des de la Seu d’Urgell, on ha participat en la inauguració de la 36a Trobada Empresarial al Pirineu, ha considerat que es tracta d’una decisió “necessària” i ha afegit que ara cal que la justícia actuï.

En la seva intervenció, Illa ha advocat per un reforç del projecte europeu com a resposta als desequilibris del nou context global. Davant amenaces com la guerra comercial impulsada pels EUA, la invasió russa d’Ucraïna o la crisi d’accés a l’habitatge, el president ha defensat “més Europa” com a solució per preservar el model social europeu. Segons ell, aquest es fonamenta en un espai públic que genera riquesa, en les llibertats i en uns serveis públics sòlids.

Illa ha remarcat la importància de garantir que el creixement econòmic beneficiï tot el territori i no només determinats sectors. En aquest sentit, ha recordat que l’economia catalana va créixer un 3,6% el 2024, amb una previsió del 2,5% per enguany, i ha afirmat que Catalunya avança a millor ritme que altres regions europees.

També ha tornat a defensar l’ampliació de l’aeroport del Prat, que considera clau per a la connectivitat i el desenvolupament econòmic, i ha explicat que aquest projecte tindrà un impacte positiu en la resta d’aeroports del país. Pel que fa a l’habitatge, ha anunciat la construcció de 50.000 pisos protegits en els pròxims cinc anys.

Sobre el model de finançament, Illa ha insistit que la proposta singular impulsada des del seu govern es desplegarà de manera progressiva i ha criticat que alguns sectors generin “soroll” pel simple fet que la iniciativa provingui de l’executiu català. Ha afegit que la regulació tecnològica ha de servir l’interès general, representat per les institucions públiques i no pas per grans corporacions.

En un altre moment de l’acte, ha demanat al poder judicial que respecti les decisions del legislatiu, en referència a la llei d’amnistia, aprovada segons ell amb totes les garanties. Ha reclamat que s’apliqui de forma àgil i ha assegurat que l’amnistia “és positiva tant per Catalunya com per Espanya”.