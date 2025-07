El sector porcí català manté el lideratge exportador tot i la caiguda dels marges

Unió de Pagesos (UP) ha fet balanç aquest dijous a Lleida de l’evolució del sector porcí a Catalunya durant el primer semestre del 2025. Tot i que les xifres continuen sent positives, el sindicat adverteix d’una tendència a la baixa que podria posar en risc l’estabilitat del sector si no es prenen mesures.

Segons les dades facilitades, el preu mitjà del porc a la llotja de Mercolleida entre gener i juny s’ha situat en 1,699 euros per quilo. Aquesta xifra suposa una caiguda d’uns 5 cèntims respecte al mateix període de 2024, quan es pagaven 1,755 euros el quilo. Aquesta disminució, que podria semblar poc significativa, s’afegeix a l’augment dels costos de producció, que s’han enfilat un 2,2% respecte a l’any passat. En concret, les despeses s’han situat en 1,37 euros el quilo, principalment a causa de l’encariment del pinso, una de les partides més importants en l’engreix del bestiar porcí.

Tot i aquestes dificultats, l’Estat espanyol continua liderant les exportacions de carn i derivats del porc dins la Unió Europea, una posició que manté per cinquè any consecutiu. Catalunya hi té un paper destacat, amb exportacions que durant la primera meitat de l’any han arribat a les 952.900 tones. Aquest volum representa uns ingressos de 2.959,8 milions d’euros. Tant la quantitat exportada com el valor econòmic han experimentat un increment respecte al mateix període de 2024, amb augments del 2,2% i 2,1%, respectivament.

Ara bé, aquest creixement en volum i valor no s’ha traduït en una millora del preu unitari. De fet, el preu per quilo de producte exportat ha baixat lleugerament, un 0,2%, i se situa en 3,106 euros per quilo, cosa que evidencia una pèrdua relativa de marge en els mercats internacionals.

Pel que fa a la sanitat animal, Unió de Pagesos ha destacat com a fet molt positiu que l’Estat espanyol s’hagi mantingut lliure de focus de pesta porcina africana (PPA), malgrat que en els darrers mesos s’han detectat nous casos en una quinzena de països europeus. Davant d’aquesta situació, el sindicat reclama que no es relaxin les mesures de bioseguretat i que es continuï treballant per evitar l’entrada de la malaltia a les granges catalanes.