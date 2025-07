Detenen l’alcalde d’Arbeca per agredir la seva exparella i mossegar un Mosso d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra han detingut l’alcalde d’Arbeca, les Garrigues, Sergi Pelegrí, d’ERC, per agredir la seva exparella i mossegar a un agent en el moment de la seva detenció. Els fets han tingut lloc la passada matinada al seu domicili i se l’acusa d’un suposat delicte en l’àmbit de la llar, i un altre d’atemptat contra els agents de l’autoritat. Esquerra ha emès un comunicat on informa que suspèn cautelarment de militància a Pelegrí i li exigeixen la renúncia immediata a tots els seus càrrecs.

El partit considera que els fets són absolutament incompatibles amb els valors republicans i l’exercici de qualsevol responsabilitat institucional. Pelegrí es troba en el segon mandat com a alcalde i també és conseller al Consell Comarcal de les Garrigues.

Els fets han tingut lloc al domicili de l’alcalde, a Arbeca. La policia hi ha anat després de rebre la denúncia de la seva exparella, que no viu al municipi i amb qui té tres fills i mantenien una custòdia compartida. Casualment, Pelegrí també és director de l’Escola Abat Ruera de Puiggròs, un municipi que es troba a pocs quilòmetres d’Arbeca.

Esquerra ha suspès Pelegrí de tota vinculació amb el partit i li ha exigit la renúncia immediata a tots els seus càrrecs públics. En aquest sentit, el partit recorda que mantenen una posició de tolerància zero davant qualsevol actitud o agressió masclista i contra l’autoritat.

L'oposició del consistori demana la dimissió de Pelegrí

El grup municipal de Compromís per Arbeca, vinculat al PSC, ha emès un comunicat on condemna els fets i demana la dimissió de Pelegrí. Valoren amb "dolor i preocupació" la notícia malgrat que encara no hi hagi una condemna judicial ferma. En aquest sentit, remarquen que els fets que se li imputen, violència masclista i agressió als agents de l’autoritat, són "absolutament incompatibles" amb el comportament que s’espera d’un càrrec electe i representant d’una institució pública com és l’Ajuntament d’Arbeca.

La formació també assegura que donaran suport a qualsevol candidatura alternativa a l’alcaldia liderada per ERC, amb qui esperen compartir el compromís amb "la regeneració democràtica i la defensa dels valors republicans i feministes". El grup diu que no posarà cap inconvenient a aquest relleu i continuarà treballant, dins i fora de l’Ajuntament, per erradicar la xacra de la violència masclista i afegeixen que estaran al costat dels Mossos d’Esquadra en la seva tasca de defensa dels drets i llibertats de tota la ciutadania.