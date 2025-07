ERC recorre el conveni urbanístic de Torre Salses i alerta del risc per al comerç local

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Lleida ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Junta de Govern Local que aprova de manera definitiva el conveni de gestió urbanística del sector SUR-42, on està prevista la construcció del projecte Torre Salses, un gran parc comercial i d’oci promogut per l’empresa Promenade Lleida. El recurs s’interposa després que el consistori, governat pel PSC, desestimés les al·legacions que ERC havia presentat al document.

El conveni impugnat és una peça clau per desencallar el projecte, ja que contempla el desenvolupament dels vials d’accés al futur centre comercial, considerats imprescindibles per a la seva posada en marxa. Els republicans alerten, però, que aquest pas s’ha fet sense garantir una planificació urbanística rigorosa i sense tenir en compte les implicacions jurídiques de l’acord.

Segons el portaveu adjunt d’ERC, Juanjo Falcó, l’Ajuntament ha ignorat les advertències fetes pel grup, que considera que el conveni no compleix amb les garanties necessàries i que representa un greu desequilibri per al model de ciutat. “Aquesta operació afavoreix interessos especulatius i hipoteca el futur comercial i urbanístic de Lleida”, ha afirmat. A més, ha recordat que el centre no podrà entrar en funcionament fins que els vials d’accés estiguin completament executats i en condicions d’ús.

El projecte de Torre Salses, que fa anys que genera controvèrsia, preveu la construcció d’un gran complex comercial i lúdic a la zona sud de la ciutat, a tocar del barri de la Bordeta i proper a Magraners. Des del seu anunci, ha estat objecte de debat per l’impacte que pot tenir sobre el petit comerç, la mobilitat i l’estructura dels barris. Durant el mandat anterior, l’anterior govern ja va mostrar reticències al desenvolupament del projecte per manca de sostenibilitat i pel seu caràcter desconnectat del teixit urbà.

Des d’Esquerra, es defensa un model de ciutat compacte, amb serveis distribuïts i amb una aposta clara pel comerç de proximitat. En aquest sentit, Falcó ha denunciat que Torre Salses s’ha concebut com un “macroprojecte pensat des de despatxos” i que no respon a les necessitats reals de la ciutadania. El recurs contenciós, segons el grup, vol frenar un desenvolupament que consideren desequilibrat i perjudicial per a l’interès general.

Els republicans insisteixen que no es tracta només d’un conflicte tècnic, sinó d’una qüestió de model urbà. “Estem parlant de quin tipus de ciutat volem per al futur”, ha conclòs Falcó.