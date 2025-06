Comerciants de Lleida reclamen la suspensió del procés de Torre Salses

Aquest dimarts, el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Lleida celebrarà una vista per resoldre la demanda presentada per l’Associació Projecte Lleida, que representa uns 160 comerciants i propietaris de locals de la ciutat, contra el projecte del nou centre comercial que Promenade Lleida vol construir a Torre Salses. Aquesta zona, situada entre els barris de La Bordeta i Els Mangraners, és un sector urbanístic en desenvolupament que acollirà un parc comercial i d’oci de gairebé 57.000 metres quadrats.

La Generalitat va aprovar fa tres mesos la llicència comercial per a aquest projecte, després de més de deu anys de tràmits i retards. La iniciativa havia estat frenada durant diversos anys per la manca de consens polític a l’Ajuntament, que ha passat per governs amb ERC, Junts i el Comú, que no eren partidaris d’un parc comercial en la perifèria de la ciutat. Recentment, amb el govern del PSC, Promenade Lleida ha pogut tramitar un nou conveni per assumir el cost dels vials d’accés, que inicialment paga íntegrament, uns sis milions d’euros.

Aquest desenvolupament ha generat malestar entre el comerç local. L’Associació Projecte Lleida qualifica la concessió de la llicència de “mala notícia” i assegura que atempta contra el comerç de proximitat i l’equilibri urbanístic de la ciutat. L’associació denuncia que no s’ha presentat cap estudi rigorós sobre l’impacte econòmic real del projecte per Lleida i les seves comarques i manté viu el contenciós judicial amb l’objectiu de demostrar irregularitats en la recalificació dels terrenys.

La polèmica també ha tingut repercussions polítiques: el projecte va provocar una crisi al govern municipal anterior, que va portar al cessament del tinent d’alcalde del Comú, Sergi Talamonte, i la sortida d’aquesta formació del govern el 2021. A més, Promenade Lleida va presentar una querella per prevaricació contra polítics locals, que va ser arxivada.

Un altre obstacle va ser la denegació inicial de la llicència comercial per un problema de titularitat d’una parcel·la municipal, que Promenade va adquirir posteriorment en un concurs públic al 2024, permetent que la llicència fos finalment concedida.

Durant la vista judicial d’aquest dimarts, es presentaran proves com un informe tècnic elaborat per un despatx d’arquitectura contractat per l’Associació Projecte Lleida. També assistiran representants de l’Ajuntament de Lleida, de Promenade Lleida i de la junta de compensació del sector SUR 42, responsable de la reparcel·lació urbanística.

El conflicte judicial determinarà si la modificació aprovada per la Paeria el 2021, que l’associació considera una nova reparcel·lació encoberta, és vàlida o si caldrà tornar a començar el procés urbanístic, cosa que podria frenar el projecte i impactar el futur comercial de la ciutat.