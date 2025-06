Larrosa demana «evolucionar» al comerç local davant l'arribada de Torre Salses

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha afirmat que les obres del complex d’oci i comerç de Torre Salses promogudes per la firma Promenade començaran enguany perquè tindran la llicència de forma “immediata”. En una entrevista a l’ACN, Larrosa, ha assegurat que hi ha un 70% de lleidatans que volen que es faci aquest centre d’oci i comerç i en aquest sentit, ha recomanat als comerciants de l’Eix Comercial que “evolucionin” amb una “especialització de serveis” que es podria configurar com una “gran àrea d’establiments comercials”. L’alcalde també ha assenyalat que Lleida té una fuga de 500 MEUR anuals en compres a altres ciutats o per internet, i per això ha remarcat la necessitat de revertir aquesta situació.

Larrosa ha deixat clar que una vegada el projecte de Promenade obtingui la llicència de Comerç de la Generalitat, només quedarà que l’Ajuntament avanci amb el tràmit reglat i la llicència d’obres. Per tot plegat, veu molt clar que els treballs començaran enguany, de forma imminent un cop hi hagi tots els permisos.

Amb relació a les persones que afirmen que el projecte de Torre Salses pot suposar un cop dur o fins i tot la mort de l’Eix Comercial, Larrosa ho nega rotundament i considera fins i tot que es tracta de dos models comercials iguals. El que sí que té clar l’alcalde és que Lleida té una pèrdua de 500 milions anuals en compres a altres ciutats o per internet. En aquest sentit, aposta per “combatre la fuga comercial” amb totes les eines que tinguin a l’abast. Larrosa assegura que prefereix que els diners es gastin a Lleida i no a Saragossa o Barcelona, i per això, afegeix que si cal facilitar la “diversitat de l’oferta comercial”, ho faran.

Larrosa també ha remarcat que un 70% dels lleidatans volen Torre Salses i per això ha parlat de la necessitat que el comerç local “es posi les piles” apostant per la innovació i l’evolució en la prestació de serveis així com en la millora de la qualitat del seu producte. Considera que possiblement haurien d’avançar en termes d’especialització, amb la vista posada en una mena de gran àrea dels establiments comercials amb estratègies conjuntes al voltant del “màrqueting zonal, la capacitat de promoció i comercialització dels seus espais”.