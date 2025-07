Llibertat amb càrrecs per a l’alcalde d’Arbeca acusat de maltractaments

L’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí, va quedar en llibertat amb càrrecs aquest diumenge després de passar a disposició del jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida. El batlle, que també és director de l’Escola Abat Ruera de Puiggròs, havia estat detingut la matinada de dissabte per la seva presumpta implicació en una agressió a la seva exparella i per haver mossegat un agent dels Mossos d’Esquadra durant la detenció.

Segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Pelegrí està investigat per un delicte de maltractament puntual i un atemptat contra agent de l’autoritat. En la seva compareixença, el jutge només disposava de l’atestat policial i de la declaració de l’acusat, ja que la presumpta víctima no va prestar declaració davant dels Mossos.

El jutjat ha citat la dona per prendre-li declaració pròximament, i serà aleshores quan es tornarà a avaluar la situació judicial de Pelegrí. Fonts jurídiques assenyalen que, un cop es disposi del testimoni directe, la qualificació del cas o les mesures contra l’acusat podrien canviar.

Diverses fonts van confirmar que la detenció es va produir per un suposat delicte de maltractament en l’àmbit de la llar, lesions i atemptat a l’autoritat. Els fets haurien tingut lloc al domicili de Pelegrí, al carrer Alcalde Ramon Pifarré d’Arbeca, després que la seva exparella, amb qui comparteix la custòdia dels seus tres fills, alertés la policia.

Tot i que dissabte a la tarda diversos mitjans van recollir que l’exparella hauria difós un comunicat on assegurava haver retirat la denúncia i desvinculava els fets d’un cas de violència domèstica, aquest diari no n’ha pogut confirmar l’autenticitat. Des del TSJC, però, es manté que l’origen de la intervenció policial va ser una denúncia per violència en l’àmbit de la llar.

El cas continua obert i pendent d’evolució segons les pròximes diligències judicials.