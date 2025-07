Dimiteix l’alcalde d’Arbeca denunciat per maltractar la seva exparella

Sergi Pelegrí ha presentat aquest dimarts la seva dimissió com a alcalde d'Arbeca (Garrigues), tres dies després de ser detingut per presumptament haver agredit la seva exparella i mossegat un mosso d'esquadra.

La renúncia de Pelegrí s'ha anunciat al ple municipal celebrat aquest vespre, en el qual no hi ha assistit el batlle sortint. A l'inici de la sessió, el grup d'Esquerres d'Arbeca – Acord Municipal (ERC), pel qual es va presentar Pelegrí, ha llegit un breu comunicat en què ha demanat respecte per la privacitat del fins ara alcalde i pel seu dret a la presumpció d'innocència, i ha reafirmat el compromís de la formació per seguir treballant a favor dels arbequins. A principis d'agost es convocarà un nou ple per escollir el nou alcalde.

El primer tinent d'alcalde i la persona que assumirà les feines d'alcaldia mentre no hi hagi un nou alcalde, Francesc Roset, ha defensat abans del ple la presumpció d'innocència de Pelegrí, ja que creu que és un dret que "cada vegada es té menys en compte". En la línia del comunicat que la formació ha llegit a l'inici de la sessió, ha remarcat que Esquerres d'Arbeca continuarà treballant amb compromís i "ferm a tots els valors republicans i de defensa del programa electoral".

La formació que fins aquest dimarts encapçalava Pelegrí va obtenir majoria absoluta en els darrers comicis amb 6 regidors, mentre que Compromís (PSC) en va obtenir 4 i Junts 1. Les dues formacions a l'oposició, ja van demanar la dimissió de Pelegrí quan van conèixer la polèmica i aquest dimarts han reiterat la seva petició.

El portaveu de Compromís, Ramón Solé, ha defensat la dimissió com "la millor decisió pel municipi". "No hi havia una altra sortida. Defensem la presumpció d'innocència, però la dimissió era innegociable", ha afegit. Per la seva banda, Roger Gassió, portaveu de Junts, ha destacat que Pelegrí hagi dimitit com el grup havia demanat.

Es preveu que a principis d'agost se celebri el ple d'investidura del un nou alcalde. A la sessió també prendrà possessió com a nova regidora Esther Sementé, qui anava de número 9 a la llista dels republicans. El ple del cartipàs tindrà lloc a principis de setembre.

Detenció per presumpte maltractament i atac a l'autoritat

L'alcalde Sergi Pelegrí va ser detingut la matinada de divendres a dissabte per suposadament haver maltractat la seva exparella i mossegat un mosso en el moment de l'arrest, a casa seva. Dissabte a la tarda la seva excompanya va retirar la denúncia i l'endemà diumenge Pelegrí va quedar en llibertat després de declarar als jutjats de Lleida.