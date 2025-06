Augmenta la pobresa i la soledat a les zones rurals de Ponent

Les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell han denunciat un increment de la pobresa i de la soledat no desitjada a les zones rurals durant el 2024. Segons l’entitat, la situació al territori no millora respecte l’any anterior i la dificultat d’accés a l’habitatge afecta cada cop més famílies vulnerables, també als pobles en risc de despoblament, on augmenta la soledat entre la gent gran.

Durant aquest any, Càritas ha atès 7.913 persones i ha beneficiat directament 17.132, amb una inversió total de 8,7 milions d’euros, un 10% més que el 2023. Prop de la meitat dels recursos s’han destinat a programes socials, mentre que cinc milions s’han destinat a projectes de treball protegit i inserció laboral.

El secretari general, Francesc López, ha alertat que la pobresa es manté com una realitat estructural i invisible, agreujada per l’encariment dels serveis bàsics com l’habitatge i l’alimentació. Ha posat especial èmfasi en la situació d’"infrahabitatge" en moltes llars i en el risc que els menors heretin aquesta situació per falta de mesures efectives.

Per ampliar la cobertura, Càritas ha obert nous punts d’atenció en zones rurals, amb un augment del 12% en recursos socials i un increment del 17% en ajuts directes, especialment per habitatge, subministraments i alimentació.

El director de Càritas Lleida, Rafael Allepuz, ha fet una crida a la responsabilitat de les administracions perquè actuin per reduir la creixent desigualtat social.