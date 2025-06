Nalec rehabilitarà l'edifici històric de cal Miró per ubicar-hi habitatges i espais socioculturals

L'Ajuntament de Nalec (Urgell) preveu impulsar la rehabilitació de l'edifici històric de Cal Miró per ubicar-hi nous habitatges, una agrobotiga i espais per a activitats socioculturals amb l'objectiu de contribuir a l'arrelament de la població i a la diversificació econòmica d'aquest municipi de gairebé un centenar d'habitants.

Per tal de dur a terme aquesta rehabilitació, el consistori l'ha inclosa en la sol·licitud d'ajuts del PUOSC 2025-2029 i preveu rebre una subvenció de 347.280 euros. L'Ajuntament va anunciar el projecte fa cinc anys, però l'esfondrament parcial de la teulada i els seus efectes sobre la fermesa de l'edifici van obligar a replantejar el projecte inicial.

La intervenció a cal Miró consisteix en dues actuacions. La primera inclou l'habilitació, a la planta baixa de l'edifici, d'un espai per a una agrobotiga i de sales polivalents multiusos per a la realització d'activitats socioculturals, amb la fusteria exterior i interior, la dotació de les instal·lacions d'electricitat, enllumenat, abastament d'aigua i xarxa d'evacuació d’aigües pluvials i residuals, i un lavabo.

També inclou la consolidació estructural dels murs de càrrega de la planta baixa i dels coronaments d'aquests murs i de les façanes principal i laterals, així com l'execució de la fonamentació i murs de formigó armat corresponent al futur nucli d'accessos de la part posterior de l'edifici i la restitució de la coberta terminal de l'edifici.

La intenció del consistori és construir nous habitatges a les plantes superiors per tal d'oferir-los a un preu assequible per poder atraure noves famílies al municipi. La segona actuació preveu la urbanització de l'antic pati posterior de cal Miró com a espai lliure i públic al servei de tota la població.

L'edifici històric, d'uns mil metres quadrats, data del segle XVII i està declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). L'edifici va passar a ser de titularitat municipal fa set anys i, a través d'una consulta popular, els veïns i veïnes van decidir no enderrocar-lo. L'Ajuntament havia previst iniciar les obres mitjançant una subvenció del PUOSC anterior (quinquenni 2020-2024), però l'esfondrament parcial de la teulada i els seus efectes sobre la fermesa de l'edifici van obligar a replantejar el projecte d'actuació inicialment presentat.