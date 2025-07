El Festival AIMS de Solsona oferirà 31 concerts a la Catalunya Central i al Prepirineu entre l’1 i el 17 d’agost

El proper 31 de juliol Solsona es tornarà a omplir de joves músics i professors d’arreu del món per a la celebració de la 24a edició de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS). El divendres dia 1 d’agost, a les vuit del vespre, es podrà gaudir del concert inaugural de la 24a edició del festival, que oferiran els professors de corda al Teatre Comarcal.

En total hi ha programats 31 concerts fins el dia 17 d’agost, quan tindrà lloc el concert de cloenda a càrrec dels professors d’instruments de vent i alguns alumnes destacats de l’acadèmia. Seran gairebé una vintena de concerts a Solsona i 13 a altres municipis del Solsonès, Bages, Moianès i Alt Urgell. Com en anys anteriors es mantenen grans concerts: el de Cardona, Moià o Olius a més del concert de l’orquestra a Solsona. Seran 9 municipis dels 17 del Solsonès que gaudiran d’un concert de l’AIMS. Tal com exposa Peter Thiemann, president de la Fundació AIMS, “l’objectiu és arribar a cada un dels racons d’aquesta bonica comarca i a la seva gent”.

Dins de la programació aquest any cal destacar el concert d’orgue a càrrec de l’alemany Johannes Geffert que se celegrerà el dia 3 d’agost a les 12h a la Catedral de Solsona.

Com és habitual, Geffert oferirà un concert amb un repertori molt ampli, des de grans compositors europeus fins a compositors catalans.

A més, com sempre, el plat fort i que concentra tots els esforços de l’Acadèmia durant 4 dies intensos és el concert a Solsona de divendres 8 d’agost a les 21h amb l’Orquestra Simfònica de l’AIMS a la Sala Polivalent. Quaranta-quatre músics sota la batuta del director Daniel Huertas, enguany interpretant la 8a Simfonia de L. V. Beethoven. Durant la primera part del concert podrem sentir una Serenata per a octet de vents de W. A. Mozart.

EL director del festival també remarca com a gran privilegi “la sort de poder seguir reunint a destacadíssims professors de vent i corda, magnífics músics arribats d’arreu, per poder interpretar un programa com el que es podrà escoltar a Cardona el diumenge 10 d’agost i dos dies més tard a Moià”. I com ja és habitual la qualitat musical del festival s’acompanya d’una bonica i àmplia proposta per descobrir espais i paisatges de les comarques del Solsonès, Bages, Moianès i Alt Urgell.

L’Acadèmia: intensitat, exigència, diversió i qualitat

En paral·lel al festival, l’AIMS té com a objectiu la formació de joves talents d’arreu del món per part de grans professionals i pedagogs del sector. Enguany tornaran a ser més d’un centenar d’alumnes de 18 països diferents que visitaran Solsona aquest agost per rebre classes, escoltar-ne d’altres, estudiar moltes hores, divertir-se i poder oferir els seus resultats en els múltiples concerts programats. Vénen molts d’ells d’Europa però també d‘indrets tant llunyans com Austràlia, Corea, Estats Units, Rússia, Japó, Mèxic, etc. A més a més, cal afegir-hi la internacionalitat del claustre de 19 professors vinguts d’arreu.

Programa social

El programa AIMS SOCIAL es fa palès durant tot l’any en tot el territori català. S’hi arriben a programar fins a unes 50 activitats musicals al llarg de tot l’any. Almenys dues d’aquestes activitats es duen a terme durant el transcurs del festival com ara el concert a la Residència d’avis de l’Hospital Pere Màrtir Colomés.

Entrades a la venda

Els concerts de l’AIMS segueixen essent en els tres formats habituals: el tradicional, en esglésies i auditoris, el de carrer, a la plaça de la Catedral de Solsona, i els gratuïts i socials, exclusius per a usuaris i residents de diversos centres. Tota la programació i els programes detallats es poden consultar en línia al web www.aims.cat, des d’on també es pot accedir a la compra de les entrades.