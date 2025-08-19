Solsona premia les tretze llars presentades al 35è Concurs de flors als balcons

L’Ajuntament de Solsona premiarà enguany totes les tretze llars presentades al Concurs de flors als balcons. El foment de la participació ciutadana en l’embelliment de la ciutat és el principal objectiu d’aquesta convocatòria, recuperada enguany en la seva trenta-cinquena edició després d’una aturada de dos anys per la sequera. Joventut Solsonina, entitat encarregada en aquesta edició de valorar els balcons i les façanes, ha decidit atorgar el primer premi, valorat en 90 euros, a Montserrat Puig, i l’especial façana, de 180 euros, a Pilar Casals.
Les altres llars premiades amb 60 euros cadascuna són les de Presentació Villaró, Pilar Guals, Teresa Mujal, Alba Márquez, M. Pilar Roure, Alfredo Fernando, Dolores Múrcia, Maria Serra, Pilar Vila, Angelina Guitart i Francesca Carceller.
La regidoria de Cultura celebra que totes les persones participants rebin enguany un reconeixement a la seva dedicació, atès que es tracta d’un concurs de caràcter popular. Al mateix temps, el regidor de l’àrea, Albert Colell, fa una crida a la ciutadania de Solsona perquè en futures edicions augmenti el nombre de balcons inscrits, ja que “aquests espais privats tenen un paper fonamental en l’enriquiment de la vegetació urbana”. A més, els balcons florits generen un entorn més acollidor i atractiu i reforcen el sentiment de pertinença i l'orgull de comunitat.
Premis, el 19 de setembre
El lliurament de premis es farà el 19 de setembre a les vuit del vespre en un acte organitzat a la sala de plens. També s'hi entregaran els premis dels concursos de pintura ràpida, fotografia i disseny del programa de la Festa Major.
El Concurs de flors als balcons és una de les iniciatives per les quals Solsona forma part del moviment Viles Florides, impulsat per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya. La ciutat va revalidar l'any passat les tres flors d'honor que conserva des del 2017, especialment pel seu esforç en el manteniment del verd urbà i l'enjardinament i la gestió dels recursos hídrics en temps de sequera.