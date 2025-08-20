La Festa Major de Madrona estrena amb èxit la visita a la seva esglèsia barroca

Els passats dies 10 i 15 d’agost es va celebrar la festa major de Madrona (Pinell del Solsonès)
El diumenge, dia 10 a les 6 de la tarda, com a novetat d'aquest any, es va fer una visita guiada. Sota el títol "Visita Guiada a l'església barroca, l'abans i l'avui de Madrona", la nostra veïna Rosa Torra, va fer una exitosa xerrada que va agradar a la setantena de persones que hi van assitir.
Tot seguit, a 2/4 de 8 del vespre començà el ball, amenitzat pel grup musical Duet Caramelo, que aplegà un bon munt de balladors i balladores i públic que va gaudir de la vetllada.
Hi hagué servei de bar i entrepans i cava gratuït per tothom. També es va fer el sorteig d’una magnífica panera, un pernil, una caixa de cava i un lot, i també es van fer 2 sorteigos sorpresa.
El divendres, dia 15, a 2/4 d'11 del matí, es tornà a fer la Visita Guiada que també va aplegar una seixantena de persones. I després, a 2/4 d’1 del migdia, es va fer la celebració de l’Eucaristia. En sortir es repartí el pa i s’obsequià amb coca i barreja a tots el presents.
Volem agraïr l'assistència del nombrós públic que va assistir a tots els actes, i agraïr la col·laboració a tothom que, d’una manera o altra, va fer possible aquesta gran festa.
Us esperem l'any que ve!
Els números premiats dels sorteigos van ser: (van sortir tots)
1r. Premi: 0538
2n. Premi: 2192
3r. Premi: 2865
4t. Premi: 1389
Sorteig sorpresa: 0338 i 2147