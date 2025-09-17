Roger Mas serà ambaixador de la cultura catalana als Estats Units

El fet de travessar fronteres amb la cultura és una manera d’obrir camins, establir ponts i projectar al món allò que ens fa singulars com a poble. Amb aquesta voluntat, el cicle
Perifèria Cultural porta per primera vegada la seva proposta als Estats Units amb ‘Flavors of Catalonia (Sabors de Catalunya): una festa de gastronomia, música i cultura’. Aquests 21 i 22 de setembre, la ciutat de Saint Paul (Minnesota) acollirà dues jornades en què la cuina catalana i la seva música esdevindran ambaixadores d’una cultura arrelada al territori però oberta al món.
La iniciativa, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i l’Institut Ramon Llull, s’ha presentat en roda de premsa a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), amb la participació del director del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Ramon Boixadera; el president de la Fundació Coma de Meià, Sergi de Meià; la directora executiva del Perifèria Cultural als EUA, Maria Girbau; el cantautor Roger Mas, i el cantant de Sabor de Gràcia, Sicus Carbonell. També hi ha assistit el director de l’IEI, Andreu Vàzquez.
Acte de presentació del cicle
IEI
Mentre algunes polítiques comercials internacionals estan dificultant l'exportació de productes europeus,
el Perifèria es posiciona com una eina de reivindicació cultural i comercial, buscant noves vies per exportar els productes d’alta qualitat de Catalunya als Estats Units. Així, el cicle no només celebra les nostres tradicions culturals, sinó que també actua com una plataforma per superar les barreres aranzelàries i impulsar la internacionalització de la marca Catalunya.
L’esdeveniment, organitzat per la
Fundació Coma de Meià en col·laboració amb el Dual Citizen Brewing Company, reunirà públic local, professionals del turisme i amants de la gastronomia amb un programa que posa en valor els productes de proximitat i les tradicions catalanes. El protagonisme recaurà en l’oli d’oliva verge extra amb Denominació d’Origen Protegida, símbol de la nostra identitat culinària.
Amb una assistència prevista de 300 a 400 persones per dia, el públic podrà participar en tastos guiats i maridatges, tallers interactius com el pa amb tomàquet amb productes locals de Minnesota o la paella, i gaudir de les col·laboracions entre cuiners catalans i americans. Al capdavant hi haurà Sergi de Meià, xef del Perifèria Cultural, que compartirà fogons amb Karyn Tomlinson (Myriel) i Ben Rients (Lynette). En paraules de Meià, “la cuina catalana és més que receptes: és memòria, terra i identitat. Obrir una taula a Minnesota significa crear un espai on les cultures es troben i on l’oli i la música esdevenen un llenguatge universal d’hospitalitat i celebració”.
La cultura catalana també hi tindrà veu pròpia a través de la música, amb
concerts de Borja Penalba & Meritxell Gené —que aprofitaran el marc per estrenar-hi un nou espectacle conjunt—, amb el cantautor solsoní Roger Mas i amb el grup de rumba catalana Sabor de Gràcia, que ompliran les nits de ritmes mediterranis. Segons el codirector del cicle, Marçal Girbau, “portar el Perifèria als Estats Units és una oportunitat única per compartir la riquesa de la cultura catalana. Ens permet connectar les nostres tradicions amb les comunitats locals i celebrar la diversitat, a través de la gastronomia i la música”.