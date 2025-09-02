Roger Mas i la cobla solsonina posen en valor el patrimoni musical de la ciutat divendres a la sala polivalent

Aquest divendres a dos quarts de deu del vespre, el Concert de vigília fa pujar a l’escenari de la sala polivalent de Solsona Roger Mas i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona amb la direcció d’Albert Fontelles i Ramonet.
Aquesta cita, que reivindica el patrimoni musical de la Festa Major solsonina i n’estén els tentacles a partir de l’experimentació i la nova creació, enguany presenta dues estrenes: una obra basada en el ball de bastons de Solsona, de Roger Mas i Xavier Guitó, i la instrumentació per a cobla de l’Himne del Bisbat de Solsona, arranjada pel mestre Antoni RosMarbà.
En la seva tercera edició, el Concert de vigília de la Festa Major de Solsona ha generat l’expectativa que es pot afigurar de tota actuació del cantautor de casa Roger Mas. Per aquest motiu, a fi de controlar-ne l’aforament, si bé l’entradaés gratuïta, caldrà presentar-ne la invitació, que es podrà aconseguir a partir de dimecres a partir de les nou del matí per mitjà de l’app Solsona 24/7 i, presencialment, a l’OAC municipal (màxim de dues per persona).
La vetllada s’estructurarà en tres parts. La primera anirà a càrrec de Roger Mas i el seu grup i es dedicarà al patrimoni musical vinculat a la Mare de Déu del Claustre, tot i que es complementarà amb temes propis del cantautor.
L’acompanyaran Xavier Guitó al piano, Josep “Pinyu” Martí a les perscussions i Arcadi Marcet al contrabaix. Al llarg de la seva trajectòria, el músic fill predilecte de Solsona i geganter d’honor ha demostrat el seu compromís amb el llegat local amb la inclusió de diverses peces en la seva discografia.
La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona tocarà en la segona part, que encetarà amb l’“Obertura de la Troballa de la Mare de Déu del Claustre”, de Mn. Josep Armengou, una obra estrenada per la Festa Major del 1946 instrumentada per a cobla per Fontelles i Ramonet. Entre d’altres, interpretarà el “Ball de l’Àliga” de Joan Roure Jané per commemorar el 350è aniversari de la primera documentació d’aquest element patrimonial de la festa.
Així mateix, la formació solsonina estrenarà la instrumentació per a cobla de l’“Himne del Bisbat de Solsona” d’Antoni Ros-Marbà, un dels compositors i directors d’orquestra de més renom del país.
Participació de Miserachs
Igualment, el compositor, organista i director de cor de prestigi internacional Valentí Miserachs dirigirà la cobla en la interpretació de la sardana escrita per ell mateix “Ofrena a Solsona”, una lloança a la ciutat i les seves tradicions.
Finalment, en la tercera part compartiran escenari Roger Mas i la Cobla. Un dels moments més esperats serà l’estrena de l’obra especialment creada per al Concert de vigília, titulada “Ball de bastons de Solsona” i escrita per a cobla, piano, bateria i veu. Composta per Mas i arranjada per Guitó, transforma els diferents balls dels bastoners i els injecta un toc de swing. No hi faltaran tampoc, en aquest tram final del concert, “La sardana de Solsona” de Joan Roure i el “Ball de Gegants”.
Coorganitzat per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i la regidoria de Cultura, amb la col·laboració de l’Agrupació de Geganters, el Concert de vigília va néixer el 2023 amb el pianista i compositor Albert Guinovart d’artista convidat i va continuar l’any passat amb trompetista i cantant Alba Careta.
- Dia: divendres 5 de setembre
- Hora: 21.30 h
- Lloc: sala polivalent
- Entrada: gratuïta, a l’app Solsona 24/7 (https://portal.wetown.app/solsona/tickets) i a l’OAC de l’Ajuntament a partir del dimecres 3 a les 9 h
Tota l’agenda de la Festa Major es pot consultar en línia aquí