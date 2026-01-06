 El cantautor Roger Mas Solé s'incorpora com a nou membre a l'Acadèmia Catalana de la música

L'Acadèmia Catalana de la música ha anunciat aquest dilluns que tenen un nou acadèmic entre els seus membres, el cantautor solsoní Roger Mas.
L'any 1996, Roger Mas va guanyar el Premi Èxit de Catalunya Ràdio, fet que va marcar l'inici de la seva carrera com a cantant i compositor. Des de llavors, ha rebut un ampli reconeixement de la crítica i ha esdevingut un dels cantautors de referència de Catalunya amb un gran ventall d'àlbums i cançons, i amb dos volums en conjunt amb la Cobla Sant Jordi.
En els últims anys ha actuat en països com França, Cuba, Itàlia, Brasil, EUA, Canadà, Uruguai, Sèrbia, Hongria, República Txeca, Alemanya, Àustria, Bèlgica i Anglaterra. Roger Mas també és autor de diversos llibres.
L’Acadèmia Catalana de la Música és el projecte comú del sector de la música a Catalunya. D’ençà de la seva fundació el 2011 per un col·lectiu de músics professionals, l’Acadèmia ha anat articulant-se amb la voluntat d’abordar de forma conjunta els reptes del sector musical, construir solucions de consens per vertebrar-lo i esdevenir interlocutora directe amb l’administració pública i el conjunt de la societat.
La seva tasca és, doncs, la d’unir, defensar i promocionar els interessos dels professionals que configuren el sector musical des de la seva activitat creadora, acadèmica, industrial i auxiliar, aglutinant els seus professionals i defensant els valors artístics, socials, educatius, econòmics, científics i transformadors de la música.