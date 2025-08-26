La Festa Major de Solsona repartirà 2.100 euros en els concursos de pintura ràpida i fotografia

La regidoria de Cultura de Solsona convoca els concursos de pintura ràpida i de fotografia de la Festa Major. Es premiarà amb un total de 1.450 euros les millors obres del 44è certamen de pintura i amb 650 euros les imatges guanyadores del desè concurs de fotografia. En ambdós casos, les bases es mantenen com l’any passat.
Fomentar la creació artística, donar visibilitat a nous talents perquè puguin exposar i compartir la seva obra i reforçar la identitat cultural de la ciutat són alguns dels objectius del Concurs de pintura ràpida de la Festa Major de Solsona, que es farà el dimarts 9 de setembre a la tarda i el dimecres 10 al matí.
La temàtica, com sempre, serà Solsona, tant el nucli antic com els encontorns o el Vinyet. Les persones concursants hauran de presentar-se a l’Ajuntament, on se’ls segellarà les teles el dimarts 9 de tres a quatre de la tarda i el dimarts 10 de nou a deu del matí. Les obres s’han de lliurar al mateix lloc fins a les vuit del vespre del dimarts i dos quarts de dues del dimecres.
Igual com l’any passat, quan es van reestructurar els premis per fer-los més atractius, la pintura més ben valorada s’endurà 600 euros, la segona, 500 i la tercera, 350. Les bases completes es poden consultar aquí. Én l’última edició van participar a aquesta convocatòria 15 artistes d’arreu del país. Abel Florido, José Manuel Aznar i Julio Garcia, per aquest ordre, en van ser els guanyadors.
Paral·lelament, l’Ajuntament convoca el Concurs de fotografia de la Festa Major per a promoure la mirada contemporània sobre la celebració, fer-ne partícip la ciutadania des de la creativitat i ampliar-ne l’arxiu visual. En aquest cas, cal presentar fotos representatives de la festa originals i inèdites que es facin entre els dies 7 i 11 de setembre. Se n’han de lliurar un màxim de dues per concursant a l’Ajuntament en un suport rígid de 30 per 40 centímetres i, en format digital, per correu electrònic a cultura@ajsolsona.cat. El termini es tancarà el 16 de setembre a les dues del migdia.
Entre les millors fotografies s’entregarà un primer premi de 300 euros, un segon, de 200, i un reconeixement en la categoria infantil (per a menors de 14 anys) de 150 euros. Un total de 15 persones també van concórrer-hi l’any passat i van seleccionar-se les propostes de Víctor Pisa i Jordi Sendarrubias –no hi va haver cap participant infantil. Les bases d’aquest certamen es poden descarregar aquí.
El lliurament de premis d’ambdós concursos es farà el 19 de setembre a les vuit del vespre a la sala de plens del consistori. Les obres guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament. Les pintures no guardonades, d’altra banda, podran ser adquirides al preu fixat per l’artista.
Exposició a l’Ajuntament
El públic podrà conèixer totes les pintures i fotografies concursants en una exposició que la regidoria de Cultura instal·larà a la sala cultural de l’ajuntament del 22 de setembre al 5 d’octubre. S’obrirà cada dia de la setmana: els dies laborables, els matins de dos quarts de nou a dos quarts de tres; els dissabtes, d’onze a dos quarts de dues i de cinc a set, i els diumenges, d’onze a dos quarts de dues.