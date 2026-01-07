07 de gener de 2026

Cultura i Mitjans

Jezz Club porta a Solsona el blues i el boogie d'August Tharrats i Queralt Camps

El proper dissabte 17 de gener a les 7 del vespre al Jezz Club

Publicat el 07 de gener de 2026 a les 16:55

August Tharrats és un dels pioners del blues i del boogie a Catalunya, un pianista que toca diferent amb un touché especial construït a base de mestratges, fora de l’acadèmia. Queralt Camps és una contrabaixista molt sol·licitada per pràcticament totes les formacions de jazz clàssic i que destaca per la seva versatilitat i musicalitat. 

Aquesta magnífica vetllada ens servirà a Jezz Club per presentar-vos amb detall la programació d’aquesta primera meitat de 2026. Per prendre una copa de vi i escoltar la millor música negra catalana amb una sel·leccio d’standards i un repertori que ens conduirà a Nova Orleans, Chicago o Kansas.

Entrades disponibles al Entrades Solsonès.

 

August Tharrats, piano

Queralt Camps, contrabaix 

Dia: dissabte 17 de gener de 2026

Hora: a les 19.00 h

Lloc: Jezz Club (Carrer del Berguedà, 16. Solsona)

Preus:

- soci/a: 12 euros

- general: 16 euros

- a taquilla: 18 euros

