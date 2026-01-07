Jezz Club porta a Solsona el blues i el boogie d'August Tharrats i Queralt Camps

August Tharrats és un dels pioners del blues i del boogie a Catalunya, un pianista que toca diferent amb un touché especial construït a base de mestratges, fora de l’acadèmia. Queralt Camps és una contrabaixista molt sol·licitada per pràcticament totes les formacions de jazz clàssic i que destaca per la seva versatilitat i musicalitat. \r\n\r\nAquesta magnífica vetllada ens servirà a Jezz Club per presentar-vos amb detall la programació d’aquesta primera meitat de 2026. Per prendre una copa de vi i escoltar la millor música negra catalana amb una sel·leccio d’standards i un repertori que ens conduirà a Nova Orleans, Chicago o Kansas.\r\n\r\nEntrades disponibles al Entrades Solsonès.\r\n\r\n \r\n\r\nAugust Tharrats, piano\r\n\r\nQueralt Camps, contrabaix \r\n\r\nDia: dissabte 17 de gener de 2026\r\n\r\nHora: a les 19.00 h\r\n\r\nLloc: Jezz Club (Carrer del Berguedà, 16. Solsona)\r\n\r\nPreus:\r\n\r\n- soci/a: 12 euros\r\n\r\n- general: 16 euros\r\n\r\n- a taquilla: 18 euros\r\n