La Festa Major de Solsona proposa una seixantena d’actes durant mig mes

El darrer cap de setmana d’agost Solsona s’endinsarà en el preludi de la seva 372a Festa Major, que enguany proposa una seixantena d’actes fins a mitjan setembre. Enguany arriba amb la renovació del web Solsonalafesta.cat, dedicat a les principals cites festives de la ciutat.
Del 7 a l’11 de setembre, com cada any, Solsona trencarà la monotonia del temps ordinari amb la Festa Major. Els actes previs de La Festa patrimonial d’interès nacional dels solsonins, però, començaran el 30 d’agost i la programació es tancarà el 14 de setembre. Avui n’han presentat la 372a edició l’alcaldessa, Judit Gisbert; el regidor de Cultura, Albert Colell, i el president de Joventut Solsonina, Pau Subirà. Els han acompanyat l’autor de la imatge gràfica, Ramon-Àngel Davins, i el responsable del disseny del nou web, Kiko Montilla.
Amb la seixantena d’actes d’enguany, “solsonins i visitants poden estar convençuts que al voltant del nucli de la festa, que és el seu esquema tradicional i que la fa més singular, hi graviten propostes per arribar absolutament a tothom”, ha posat de relleu l’alcaldessa. “És la festa popular per excel·lència”, i n’ha remarcat la gratuïtat –només són de pagament el concert solidari i l’obra de teatre.
Segons Albert Colell, el pressupost que hi destina la regidoria és molt similar a l’any passat, i s’aproximarà als 150.000 euros. Amb tot, tant ell com l’alcaldessa agraeixen la dedicació desinteressada de la gran quantitat de persones que fan possible un programa amb durant onze dies.
“La Festa Major és un dels moments de l’any en què Solsona fa més comunitat. És quan més s’evidencia que l’associacionisme pot ser motor i ànima de la festa”, subratlla Judit Gisbert. Enguany hi participen activament 24 entitats, una xifra que “reflecteix el compromís, la generositat i l’orgull de pertinença a la ciutat. Així és com es construeix la cultura popular”.
Una de les entitats més dinàmiques és Joventut Solsonina, a la qual es destina un 30 per cent del pressupost per a les propostes nocturnes i el catorzè Concurs de músics al carrer. El seu president, Pau Subirà, destaca la consolidació del format de la capta, el dia 7 a la nit, juntament amb l’Agrupació de Geganters, i el retorn del concert d’aquest dia a la plaça Major, enguany amb The Velcros. Pel que fa al concert del dia 8, amb Strombers a la plaça del Camp, es planteja com l’homenatge de Solsona a qui en va ser el cantant i líder, Ferran Gallart, traspassat el 2023.
Sis nits de música
La cartellera de les nits d’aquesta Festa Major s’obre el dia 5 amb el concert de vigília que protagonitzen Roger Mas i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona; continua el dia 6 amb Beth, en el concert solidari del SOM; The Velcros, el 7; el grup d’havaneres Xató, també el 7; Marc Anglarill, Strombers i Brou Musical, el 8; La Chatta Orquestra, el mateix dia; l’Orquestra Montgrins, el dia 9, i Catarres, la Quinta i DJ Surda, el 10 (si bé l’entrada a aquest darrer concert també serà gratuïta, properament, Joventut Solsonina informarà de la reserva d’invitació a través del seu compte d’Instagram).
L’Ajuntament aprofita aquesta edició per estrenar la nova plataforma Solsonalafesta.cat, després de vint anys de posar en marxa el primer web dedicat a la festa. “Feia massa anys que ho teníem pendent”, admet el regidor, “perquè ens ajudi a projectar-nos i, alhora, facilitar a la població local gaudir més fàcilment de tots els actes”. Elaborat per l’empresa solsonina Grafkic, inclou la informació de la Festa Major i el Corpus i l’accés directe al web del Carnaval, i es caracteritza per un disseny net, clar i més visual i dinàmic que l’anterior.
A banda del contingut més descriptiu, el web permet una cerca d’actes a l’agenda per categories (al carrer, tradicionals, balls, espectacles familiars, entre d’altres). Tal com explica el responsable de Grafkic, Kiko Montilla, calia fer una plataforma responsive, adaptada per a qualsevol dispositiu, amb més facilitat per trobar tota la informació i pensada per a permetre una constant actualització.