El concert solidari del SOM portarà a Solsona la gira «Beth 20»

Aquest any, el concert solidari del SOM, del proper dissabte 6 de setembre, vol col·laborar amb el projecte "STAND-UP A CHILD", una expedició quirúrgica-ortopèdica a Doba (Txad) prevista per al gener de 2026, organitzada pel Fernando Fonseca Fundació. Aquesta fundació, laica i solidària, promou la cultura de la pau i ajuda infants discapacitats sense distinció d'ètnia, cultura o religió.
L’objectiu principal és oferir assistència mèdica a infants amb discapacitats a mans i peus, formant cirurgians locals i proporcionant recursos perquè puguin ser autosuficients.
El projecte inclou tres fases:
1. Intervencions quirúrgiques i seguiment postoperatori de 35 infants amb greus seqüeles de poliomielitis.
2. Rehabilitació i adaptació ortopèdica al centre de discapacitats de Doba.
3. Aplicació de la tècnica de reeducació conscient de Nacho Duato per afavorir la recuperació del moviment.
Tot el procés serà recollit en un documental per la cineasta Fina Sensada, amb la finalitat de sensibilitzar i visibilitzar la tasca executada.
El concert
Beth celebra la seva trajectòria amb una gran festa, un espectacle titulat BETH 20 ANYS que ens farà un recorregut pels temes més estimats, per aquells que l’han anat fent com a artista i acompanyat dalt dels escenaris. No faltaran imatges inèdites dels seus inicis, cançons dels seus projectes teatrals, anècdotes i sobretot, alegria i humor. Serà un esdeveniment per recordar moments especials i memorables.
Aquesta mirada cap enrere sorgeix després de 2 anys, 2 discos (Origen i Natural Women) que ens han portat més de 60 concerts i molts bons moments.
Biografia
Beth (Súria, 1981) comença a cantar als 16 anys i col·labora amb diverses orquestres fins que al 2002 es dona a conèixer al gran públic gràcies al programa Operación Triunfo de TVE.
Queda en tercera posició del concurs i és escollida per representar a Televisió Espanyola en el Festival d’Eurovisió 2003. Des d’aleshores, la seva carrera ha estat imparable: ha publicat set discos propis, dos dels quals han rebut el Premi Enderrock, i ha col·laborat amb nombrosos artistes i projectes.
Ha combinat la música també amb el teatre i la televisió. Com a actriu ha participat en nou produccions teatrals, per dues de les quals ha rebut Premi Butaca, entre elles destaca el seu paper com a Carmesina a un "Tirant lo blanc" que la va dur de gira per Mèxic i Alemanya.
A televisió ha fet de presentadora en quatre programes diferents, i en una sèrie com a actriu. Va posar veu a la cançó principal de la banda sonora original de la pel.lícula "Bruc".
Des de fa uns anys dissenya i crea la seva pròpia marca de roba "LittleLia". Després de més de 60 concerts amb les gires d'Origen i Natural Women, està girant l'espectacle 20 anys Beth i "Natural Women". Col·labora amb la SCCC des de l’any 2013.
- Dia: 6 de setembre de 2025
- Hora: a les 22:30 h
- Lloc: Sala Polivalent de Solsona
- Preu:- entrada general: 15 euros. Ja a la venda al Entrades Solsones
*La recaptació està destinada a la Fundació Fernando Fonseca, que utilitzarà els fons per finançar operacions traumatològiques a infants i joves afectats de poliomielitis al Txad.
Observacions:
- Els menors de 14 anys han d'anar acompanyats per un adult.