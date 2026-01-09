La biblioteca de Solsona programa dues noves activitats per fomentar la cultura de la privacitat digital

La Biblioteca Carles Morató de Solsona acull aquest mes de gener dues noves propostes del projecte “Qui ets? Dades que parlen de tu”, impulsat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) amb la col·laboració del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura. L’objectiu de la iniciativa és apropar a la ciutadania, especialment als joves, la cultura de la privacitat i la protecció de les dades personals en l’entorn digital.
La primera activitat, el 14 de gener a un quart de sis de la tarda, serà un joc interactiu per a l’alumnat d’ESO. La segona, el dia 22 a les sis, serà un cinefòrum al voltant del documental Catfish adreçat a joves a partir de 16 anys i adults. Ambdues propostes seran conduïdes pel narrador i dinamitzador cultural Carles Alcoy.
El joc interactiu “Tu tries!”, el dia 14, es basa en la participació directa del públic i el convida a reflexionar sobre els riscos de perdre el control de les dades personals quan naveguen per internet o utilitzen les xarxes socials. El joc adopta el format de vídeo interactiu i segueix la història de dos joves que competeixen en línia i que, de sobte, reben un missatge d’alerta: les seves dades personals han estat segrestades, juntament amb les de la resta de jugadors i jugadores.
Amb inscripció
Al llarg de la sessió, els participants hauran de prendre decisions davant diferents situacions i s’hauran de qüestionar les seves pròpies pràctiques digitals. Les inscripcions es poden fer a la biblioteca i les places són limitades.
El cinefòrum Catfish, programat per al 22 de gener, se centra en un documental basat en una història real. Segueix Nev Schulman, un fotògraf de Nova York que inicia una relació a distància amb una jove a través de Facebook. A mesura que la relació avança, es destapen els perills potencials de les relacions digitals. La sessió inclou el visionat del film i un debat posterior.
La Carles Morató de Solsona és una de les tres biblioteques de la demarcació de Lleida que participen en la tercera edició del projecte “Qui ets? Dades que parlen de tu”, per estendre entre la ciutadania la consciència sobre la importància de la privacitat i la protecció de les dades personals. La primera activitat del projecte a Solsona va ser un espectacle de màgia per a infants de 6 a 12 anys, celebrat el 2 d’octubre passat.
Activitat: Joc interactiu “Tu tries!”, per al públic de 12 a 16 anys
- Dia: 14 de gener
- Hora: 17.15 h
- Lloc: biblioteca Carles Morató
- Inscripcions: a la biblioteca Carles Morató
- Preu: gratuït
Activitat: Cinefòrum Catfish, per al públic a partir de 16 anys
- Dia: 22 de gener
- Hora: 18 h
- Lloc: biblioteca Carles Morató
- Preu: gratuït