Rècord de participació a la caminada popular de la Festa Major de Solsona amb 520 persones

El bon temps, amb cel encapotat inclòs, i el deler de solsonins i visitants de recórrer paratges naturals a l’entorn del nucli urbà es van aliar ahir en la 28a Caminada popular al Vinyet de Solsona fins al punt d’arribar als 520 participants, xifra rècord en tota la història d’aquesta cita prèvia a la Festa Major.
L’itinerari llarg, de 15 quilòmetres, va discórrer per les partides de Sant Bernat, Sant Pere Màrtir i Sant Honorat i va travessar paisatges agroforestals, boscos de roures i pins i indrets de ribera. Amb tot, després de l’esmorzar, al parc de la Mare de la Font, es podia escurçar la ruta i fer-la de 10,4 quilòmetres. Colles d’amics de totes les edats, famílies amb infants i gent gran caminaven en corrues resseguint les cintes del Centre Excursionista del Solsonès per camins, corriols i pistes forestals.
El volum d’inscripcions, que com sempre es cursen abans de sortir a la plaça del Camp, va superar de llarg totes les previsions, d’acord amb les xifres de les edicions anteriors. Per això es va fer curt en la coca del primer avituallament i va ser necessari partir els entrepans de l’esmorzar perquè ningú no es quedés sense.
Plantes a l’OAC
Igualment, més de dues-centes persones es van quedar sense la planta aromàtica amb què l’Ajuntament obsequia les persones que completen el recorregut. Divendres al matí aquests participants podran recollir la planta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana municipal (amb el nom que apareix a la llista d’inscripció). “S’ha apostat sempre per fer de la caminada una activitat el màxim de popular possible, motiu pel qual deixem que la decisió de participar-hi pugui ser espontània, del mateix dia”, afirma l’alcaldessa, Judit Gisbert. Per això no se n’obren les inscripcions amb antelació, fet que en dificulta les previsions. En qualsevol cas, “celebrem la magnífica acollida de l’activitat, i esperem que es reprodueixi en el conjunt d’actes de la Festa Major”, diu Gisbert.
La Caminada popular al Vinyet de Solsona és organitzada per la regidoria de Cultura amb la col·laboració del Centre Excursionista del Solsonès. Ahir es van mobilitzar 15 persones per fer-la possible.