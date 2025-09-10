El perquè s'ha escollit aquest any el color blau al vestit del pubillatge solsoní

8 de setembre del 2025
Benvolguda il·lustríssima senyora alcaldessa de Solsona, excel·lentíssim i reverendíssim senyor Bisbe, també a la resta d’autoritats i representants de la corporació municipal, el Pubillatge Comarcal i Nacional i assistents a plaça que avui ens acompanyen tot gaudint de la nostra estimada festa major. Avui dia 8 de setembre, els quatre representants del Pubillatge Solsoní d’enguany ens volem dirigir a vosaltres amb unes paraules.
És ja una tradició que, arribat aquest moment, els representants escollits compartim la raó per la qual hem escollit el color que ens identificarà durant aquest any i que, des d’ara, farem ben nostre.
Des del primer instant, els quatre vam coincidir que el blau era, sens dubte, el nostre color. El blau simbolitza protecció, un valor essencial per conservar la nostra tradició i la cultura catalana. Per altra banda representa constància i prosperitat, qualitats que ens recorden a donar èmfasi al compromís cap a la nostra ciutat i la seva imatge davant de la resta de Catalunya.
Som quatre joves que hem estat implicats en les festivitats del folklore solsoní des de ben petits. Amb la mateixa emoció pura que ens captivava, aleshores, veure els gegants omplir de vida la plaça, agafem el repte de representar la nostra ciutat.
Enguany cal posar èmfasi en una figura, un símbol solsoní que celebra els 350 anys de la seva primera documentació. L’àliga, és una peça que transcendeix la seva funció dins el seguici, és la representació de la ciutadania i és l’encarregada de retre homenatges i honors. Una figura clau que reivindiquem i de la qual en celebrem la seva continuïtat.
Per tot això, avui no només celebrem la Festa Major, sinó també la continuïtat d’un llegat i l’orgull de pertànyer a una ciutat viva que menten encesa la flama de les nostres tradicions.
Visca Solsona, visca la seva Festa Major i Visca Catalunya!