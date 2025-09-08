Solsona llueix nous representants del pubillatge

La plaça del Camp de Solsona va ser l'escenari aquest diumenge a la tarda del comiat dels representants del pubillatge 2024 i el relleu de bandes i faixes als joves escollits enguany.
Júlia Pallarès Masdenpinós és la nova pubilla de la ciutat
Enric Pensí Oliva assumeix la faixa d'hereu Núria Nosàs Moliner es converteix en la donzella d'honor. Andreu Serrahima Ciuró és el nou fadrí
Tots quatre van néixer 2008 i cursaran 2n de batxillerat. Es van presentar al procés selectiu a títol personal excepte l'Enric Pensí, que ho va fer en representació de l'AEIG Pare Claret.
Els representants sortints de Solsona, Miquel Pérez, Maria Garriga, Paula de la Osa i Unai Melsio, davant del micròfon, van carregar l'acte d'emotiva gratitud, d'orgull identitari i de reivindicació, amb referències constants a l'arrelament. També van arrencar aclamacions del públic amb la interpretació de diversos temes dels ballets, la Sardana de Solsona, els Goigs de la Mare de Déu del Claustre i l'Himne de la Coronació.
Maria Garriga i Miquel Pérez continuaran, però, lluint la banda i la faixa de primera dama i hereu de la Catalunya central, respectivament, i es presentaran al certamen nacional a la tardor. L'acte va ser organitzat per Pubillatge Solsona amb la col·laboració de la regidoria de Cultura.