El Consell Comarcal del Solsonès lliura el Premi Signum a l’historiador Ramon Planes Albets

El Consell Comarcal del Solsonès ha celebrat aquest divendres al vespre l’acte de lliurament del Premi Signum, un guardó que reconeix trajectòries de rellevància en els àmbits cultural, social o històric del territori. Enguany, el premi ha estat atorgat a l’historiador Ramon Planes Albets (Solsona, 1958), després que el Ple comarcal n’aprovés la concessió en la sessió del passat mes de novembre.
L’acte, celebrat a la sala Francesca de Llobera de la seu comarcal, ha comptat també amb una actuació musical a càrrec de Montserrat Isanta i Belisana Ruiz, que han interpretat diverses cançons.
Ramon Planes, que ha agraït el premi atorgat pel Consell Comarcal del Solsonès, ha afirmat que “el fet solsoní no es pot entendre sense tenir el fet de la completesa comarcal”. Planes, que ha recorregut els seus passatges d’infantesa que el van inspirar en la dedicació a la història, ha estat aclamat per la setantena de persones que han acudit a la sala Francesca de Llobera de l’ens comarcal.
La glosa del premiat ha anat a càrrec de Marcel·lí Coromines, Jordi Torner i Pedro Benjamín Ortiz, els quals han enaltit la seva qualitat humana i professional, així com han ensucrat la vetllada amb vivències de l’homenatjat.
Reconeixement a una trajectòria de més de quaranta anys
El Premi Signum ha distingit la contribució excepcional de Ramon Planes Albets en la recerca històrica i la defensa del patrimoni cultural català i solsoní. Amb més de 200 treballs publicats, la seva obra és considerada una referència en l’estudi de la història econòmica i agrària, les indústries rurals, la història de l’art i la protecció del patrimoni als Països Catalans.
Planes és autor de llibres de referència com Un cop d’ull a la història de Solsona, il·lustrat per Pilarín Bayés, i L’Hospital d’en Llobera. Lectures d’història de Solsona, dedicat a l’edifici que actualment acull la seu del Consell Comarcal del Solsonès.
Aquest reconeixement se suma a altres guardons rebuts al llarg de la seva trajectòria, i esdevé un reconeixement just del Solsonès a un historiador cabdal de la comarca.