19 de desembre de 2025

10:30

El Consell Comarcal del Solsonès lliura el Premi Signum a l’historiador Ramon Planes Albets

L’acte s’ha celebrat a la sala Francesca de Llobera de l’ens comarcal

  • Ramon Planes Albets amb el guardó -
  • Públic assistent a l'acte -
  • La glosa del premiat ha anat a càrrec de Marcel·lí Coromines, Jordi Torner i Pedro Benjamín Ortiz -
  • Actuació musical a càrrec de Montserrat Isanta i Belisana Ruiz -

Publicat el 19 de desembre de 2025 a les 22:03
Actualitzat el 19 de desembre de 2025 a les 22:05

El Consell Comarcal del Solsonès ha celebrat aquest divendres al vespre l’acte de lliurament del Premi Signum, un guardó que reconeix trajectòries de rellevància en els àmbits cultural, social o històric del territori. Enguany, el premi ha estat atorgat a l’historiador Ramon Planes Albets (Solsona, 1958), després que el Ple comarcal n’aprovés la concessió en la sessió del passat mes de novembre.

L’acte, celebrat a la sala Francesca de Llobera de la seu comarcal, ha comptat també amb una actuació musical a càrrec de Montserrat Isanta i Belisana Ruiz, que han interpretat diverses cançons.

 

  • Públic assistent a l`acte

 

Ramon Planes, que ha agraït el premi atorgat pel Consell Comarcal del Solsonès, ha afirmat que “el fet solsoní no es pot entendre sense tenir el fet de la completesa comarcal”. Planes, que ha recorregut els seus passatges d’infantesa que el van inspirar en la dedicació a la història, ha estat aclamat per la setantena de persones que han acudit a la sala Francesca de Llobera de l’ens comarcal.

 

  • Actuació musical a càrrec de Montserrat Isanta i Belisana Ruiz

La glosa del premiat ha anat a càrrec de Marcel·lí Coromines, Jordi Torner i Pedro Benjamín Ortiz, els quals han enaltit la seva qualitat humana i professional, així com han ensucrat la vetllada amb vivències de l’homenatjat.

 

  • La glosa del premiat ha anat a càrrec de Marcel·lí Coromines, Jordi Torner i Pedro Benjamín Ortiz

Reconeixement a una trajectòria de més de quaranta anys

El Premi Signum ha distingit la contribució excepcional de Ramon Planes Albets en la recerca històrica i la defensa del patrimoni cultural català i solsoní. Amb més de 200 treballs publicats, la seva obra és considerada una referència en l’estudi de la història econòmica i agrària, les indústries rurals, la història de l’art i la protecció del patrimoni als Països Catalans.

Planes és autor de llibres de referència com Un cop d’ull a la història de Solsona, il·lustrat per Pilarín Bayés, i L’Hospital d’en Llobera. Lectures d’història de Solsona, dedicat a l’edifici que actualment acull la seu del Consell Comarcal del Solsonès.

Aquest reconeixement se suma a altres guardons rebuts al llarg de la seva trajectòria, i esdevé un reconeixement just del Solsonès a un historiador cabdal de la comarca.

