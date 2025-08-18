Coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu del 15 d’agost, Castellar de la Ribera ha celebrat la Festa Major de Sant Pere de Castellar. El vespre de la vigília va tenir lloc el ja tradicional sopar a la fresca de veïns i veïnes a la plaça de l’església.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFesta Major de Sant Pere de Castellar\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nL’endemà, dia 15, es va fer la missa de Festa Major oficiada per mossèn Marc Majà. Seguidament, es va oferir un refrigeri a tots els assistents, els quals van gaudir d’una bona estona de trobada entre veïns i coneguts.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFesta Major de Sant Pere de Castellar\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFesta Major de Sant Pere de Castellar\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n