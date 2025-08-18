18 de agost de 2025

Festa Major de Sant Pere de Castellar

Se celebra coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu del 15 d’agost

Publicat el 18 d’agost de 2025 a les 07:58

Coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu del 15 d’agost, Castellar de la Ribera ha celebrat la Festa Major de Sant Pere de Castellar. El vespre de la vigília va tenir lloc el ja tradicional sopar a la fresca de veïns i veïnes a la plaça de l’església.

 

L’endemà, dia 15, es va fer la missa de Festa Major oficiada per mossèn Marc Majà. Seguidament, es va oferir un refrigeri a tots els assistents, els quals van gaudir d’una bona estona de trobada entre veïns i coneguts.

 

