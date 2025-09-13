● En què ha consistit aquesta beca?
La Beca mossèn Ferran ha consistit a passar unes setmanes a l’estranger, en aquest cas a Irlanda per poder millorar l'anglès i aprendre a conviure amb una nova família a l'estranger. Aquest any ha sigut des del 5 de juliol fins al 26 de juliol.
● Quin ha estat el dia a dia d'aquestes setmanes a l'estranger?
El meu dia a dia era cada dia improvisat, ja que jo vivia en un poble molt petit de mil habitants amb una família formada pels pares, que treballaven gran part del dia i una filla gran de dinou anys que estava de viatge. Així que jo mateixa agafava busos i trens per sortir una estona. Vaig tenir molta sort i vaig fer una amiga de Barcelona a l'aeroport, la Júlia, així que cada dia improvisàvem per veure'ns. Els dies que sortia em llevava i baixava per esmorzar el que em preparava la mare, després trucava a la Júlia per planejar que fer aquell dia. Com que les dues vivíem en ciutats diferents agafàvem busos per veure'ns i anar a ciutats properes com Kilkenny, Templemore, Thurles, etc. Els dies que no podíem veure'ns em quedava a casa conversant amb la família durant el dia, m’encantava explicar-nos anècdotes i quedar-me al menjador jugant amb el gos. Algun dia vaig tenir l'ocasió de passar el dia a la platja amb la meva família d’Irlanda. Eres hores i hores seguides de riure i molt angles, aprenen paraules noves i conversant sense parar. Vaig tenir molta llibertat i això em va encantar.
● Quins passos vas haver de seguir fins a arribar a ser la seleccionada?
A mi i a més persones que participàvem vam passar 4 proves. Vam fer una prova de comprensió escrita, vaig fer un vídeo en angles explicant per què creia que mereixia la beca, i ens van fer una entrevista amb gent externa del centre sobre mi, que em motivava d'aquesta beca i projectes futurs. Les meves notes de l’ESO van ser també un factor important que va reforçar la meva candidatura.
● Com et vas sentir guanyant la beca?
Des del primer moment que vaig rebre la notícia m’he sentit molt orgullosa de mi mateixa, estava increïblement feliç i agraïda, ja que guanyar-la ha sigut un objectiu que he tingut des de fa molt temps i estava molt contenta de saber que tot l’esforç havia valgut la pena. En algun moment vaig sentir una mica de por perquè m’allunyava de gent que m’estimava molt i que sentia que no podria estar tant temps sense veure’ls, però tenia tanta il·lusió i ganes que vaig tirar endavant. Em vaig sentir supermotivada en tot el procés, ja que tenia moltes ganes d’aquesta nova experiència.
● T'agradaria dedicar-te a alguna professió relacionada amb els idiomes?
Des de petita he tingut clar que em vull dedicar als idiomes, l'anglès ha sigut part de la meva vida sempre i tinc clar que vull que continuï sent així. Des de fa bastants anys tinc clar que vull estudiar Traducció i Interpretació en angles. De fet, una de les raons per la que vaig participar en aquesta beca és que m’ajudava molt amb l'anglès, i és una cosa que necessito per la carrera. La meva passió són els idiomes i m’encantaria que això formés part de la meva professió.
● Creus en la importància de practicar una llengua estrangera des de ben petits?
Penso que és molt important inculcar als nens petits una llengua estrangera com més aviat millor. Amb els temps això ajuda molt a l'aprenentatge i obra la ment. Els idiomes obrem infinites portes que tothom hauria de tenir l’oportunitat de tenir-les. Penso que és molt important començar des de ben petits i, després, continuar practicant-la per no perdre-ho.
● El projecte In&Out fa anys que es porta a terme a l'Escola Arrels i vol potenciar l'habilitat comunicativa en llengua estrangera. Quina valoració li posaries a aquest projecte?
El projecte In&Out és una gran oportunitat per als estudiants d’Arrels que es mereix una valoració molt positiva. Li ha obert i continua obrint moltes portes a molts estudiants i això es valora molt. Prepara als estudiants de diferents maneres per un millor futur acadèmic i personal. S'agraeix molt tenir aquest projecte que ens permet tenir aquestes oportunitats i espero que continuï per molt més temps.
● Quina ha estat la teva experiència com a guanyadora de la Beca mossèn Ferran?
La meva experiència des del primer moment fins avui en dia ha sigut molt especial i bonica que sempre recordaré. M’ha fet créixer a escala personal i ser conscient en les meves capacitats.
● I ara, quina és la teva intenció de cara a la formació en llengua estrangera?
M’encantaria continuar tenint la ment oberta per oportunitats així, i espero que no sigui l'última. L’any passat ja em vaig treure el C1 de Cambridge, i espero acabar ja aquests exàmens traient-me el C2. Espero continuar aprenent més angles cada dia a casa i a l’escola.
● I quina valoració faries de la Beca mossèn Ferran inclosa dins el projecte In&Out?
La Beca mossèn Ferran és una molt bona oportunitat que et dona el projecte In&Out, és un reconeixement molt important i una iniciativa molt bonica. Ajuda molt als alumnes amb les llengües estrangeres, et marca una experiència inoblidable i obre camins.
● Per què animaries als alumnes d'Arrels a presentar-se per obtenir aquesta beca?
Animaria als alumnes d’Arrels a participar-hi, ja que és una experiència única. Una experiència que mai s’oblida. Quan es rep una beca així és increïble l'orgullós que et sents de tu mateix i es guanya molta confiança amb un mateix. Obre molts camins i oportunitats per un millor futur, et treu de la teva zona de confort i t’obre la ment moltíssim. Et dona l'oportunitat que no tothom té de veure un altre món amb altres cultures, menjar, llengua, etc. Qualsevol alumne hauria d'aprofitar aquesta oportunitat i presentar-s’hi, perquè val molt la pena.
● Quins consells donaries als alumnes d'Arrels que enguany opten a guanyar la beca?
Els aconsellaria que ho facin sense por, que ho provin i que tinguin la ment oberta a tot. Que donin tot d'ells mateixos i molta, però molta confiança. I òbviament que gaudeixin molt del procés i que no es converteixi en una cosa esgotadora.
● Una frase que defineixi la teva experiència amb la Beca mossèn Ferran?
“Un somni fet realitat”
Ha sigut una cosa que he somiat des de fa molts temps, i l'experiència en si, ha sigut encantadora com un somni. Estic molt feliç que s’hagi fet realitat aquest somni de tenir una oportunitat així.