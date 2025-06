Dues alumnes de l'Escola Arrels finalistes del 10è Concurs d'infografies d'EFEC

El seu treball basat en l'Administració dels diners ha estat triat dins de tot un conjunt d'infografies, les quals segons el jurat han destacat per l'alt nivell, la creativitat i la capacitat de síntesi que han demostrat totes les infografies presentades.

Durant l'acte de cloenda de la 13a edició del programa d'Educació Financera i Emprenedora de Catalunya (EFEC), que va tenir lloc a l'Espai Orfeó Lleidatà, la Carla i la Maria van poder presentar la seva infografia i explicar els punts més importants en què es fomenta una saludable administració dels diners.

Foto de grup de tots els finalistes

Escola Arrels

Tal com van explicar elles: La primera part de la infografia ens dona quatre idees bàsiques però molt útils per començar a portar millor el control dels nostres diners.

Aquest infografia ens fa pensar en dues coses molt bàsiques: què guanyem i què gastem. És a dir, d'on surten els diners que tenim i en què els fem servir. També ens ajuda a entendre que no totes les despeses són iguals. Algunes són més importants, com pagar un lloc on viure o comprar menjar, i d'altres són més per gust, com anar al cinema o fer una escapada.

I sobretot, ens parla d'una cosa molt útil: tenir uns estalvis guardats per si mai tenim un imprevist. Aquests diners ens poden ajudar si, per exemple, ens quedem sense feina o tenim una despesa gran de cop.

En aquest acte van assistir membres de l'organització del programa, el director general de Política Financera Assegurances i Tresor, el director de Política financera de l'Institut d'Estudis Financers, representants de les entitats col·laboradores, voluntaris del programa i representants dels centres educatius que hi han participat.

El programa d'Educació Financera i Emprenedora de Catalunya va sorgir l'any 2012, i té per objectiu oferir als centres educatius de Catalunya la possibilitat d'impartir educació financera bàsica als alumnes de 4t dESO i als alumnes de Cicles de Grau Mitjà.

L'Escola Arrels ha participat en el programa impartint tallers amb voluntaris vinculats al sector econòmic, financer, tributari i assegurador.

Felicitem a la Carla i a la Maria pel seu treball i la presentació de la seva infografia, així com tot l'alumnat que ha participat en aquest concurs.