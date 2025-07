Aquest dijous el govern solsoní porta al Ple el Pla municipal d’habitatge

El Pla municipal d’habitatge solidari de Solsona ha de definir les estratègies i propostes per desenvolupar a la ciutat en un període de sis anys (2025-2030) per facilitar el dret a l’habitatge digne a preus assequibles. La seva aprovació inicial és el principal punt de l’ordre del dia del Ple ordinari d’aquest mes, que se celebra demà dijous a dos quarts de vuit del vespre.

Aquest pla, adjudicat el maig de l’any passat a la cooperativa d’arquitectura Laboqueria, és un document tècnic que té com a finalitats definir les polítiques locals d’habitatge i possibilitar-ne la concertació entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Entre d’altres, fa una anàlisi i diagnosi de l’estat de l’habitatge a Solsona i articula un pla d’acció amb una vigència de sis anys.

Modificacions pressupostàries

La sessió d’aquest mes també inclou dues modificacions de crèdit. D’una banda, es proposa donar de baixa la inversió de 780.579 euros destinada a la nova deixalleria i ajornar-la per al 2026 després que se’n declarés deserta la contractació de les obres l’abril passat en no presentar-s’hi cap empresa licitadora. Igualment, es prorroga la subvenció de 579.561 euros de l’Agència de Residus de Catalunya per a aquesta obra. A més, s’incorporen al pressupost dues subvencions de la Diputació de Lleida de 122.246 euros per despeses corrents i una de 79.827 euros per a inversions.

La segona modificació de crèdit consisteix a transferir 22.012 euros del fons de contingència d’execució pressupostària a les partides de retribucions de personal. D’aquesta manera es podrà aplicar l’increment salarial de 0,5 per cent aprovat pel Consell de Ministres el juliol passat i que té efectes retroactius fins a l’1 de gener del 2024.

Festes locals del 2026

L’ordre del dia també inclou proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya els dies 8 i 9 de setembre, jornades centrals de la Festa Major, com a festes laborals de caràcter local per al 2026.

La sessió plenària, com sempre, serà transmesa en directe per Solsona FM (107.5 i via streaming a https://solsonafm.media/).

Ordre del dia Ple 31/07/2025: