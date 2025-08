Les inversions en instal·lacions esportives són les principals beneficiades de la modificació de crèdit d'aquest any

El Ple de l’Ajuntament de Solsona va aprovar ahir per unanimitat les primeres modificacions de crèdit d’aquest exercici. La més important ve motivada per l’ajornament de l’obra de la nova deixalleria (780.579 euros), després que en quedés deserta la licitació, amb la qual cosa es reestructuren les inversions d’enguany. A més, s’hi afegeixen dues subvencions de la Diputació de Lleida: una de 122.246 euros per a despeses corrents i una altra de 79.800 euros per a inversions.

Entre les despeses corrents, els increments més notables de partides són els destinats al clavegueram (52.000 euros), la ràdio municipal (15.000 euros), Governació i seguretat ciutadana (14.561 euros) i el manteniment de la biblioteca (13.685).

Pel que fa a les inversions d’aquest any, es destinaran 203.000 euros més a les instal·lacions esportives per la construcció d’una passarel·la que faci accessible el camp de futbol, les obres de ventilació dels pavellons i la substitució d’una teulada d’amiant, entre d’altres.

Així mateix, augmenten les dotacions pressupostàries per a material i maquinària de la brigada (42.000 euros), l’arranjament de camins (28.000) i l’adquisició de mobiliari urbà (8.751), en què s’hi inclou una illa nova d’aportació de residus al costat del cementiri. La inversió de la nova deixalleria, per a la qual també es prorroga la subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya, es traslladarà al 2026.

El plenari també va donar llum verda a una segona modificació de crèdit consistent a transferir 22.012 euros del fons de contingència d’execució pressupostària a les partides de retribucions de personal per aplicar l’increment salarial de 0,5 per cent aprovat pel Consell de Ministres.