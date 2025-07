La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat Pulido, ha visitat aquest dilluns al matí l'Ajuntament de Solsona abans de la reunió de centres CERCA que s'ha dut a terme al Centre Tecnològic i Forestal.

Passejant per Solsona amb l`alcaldessa



Entre altres qüestions, la titular de Recerca ha explicat a l'alcaldessa, Judit Gisbert, i als regidors que l'han rebut els diversos programes, plans, ajuts i beques del govern per crear oportunitats i fer emergir i circular el talent. Una de les iniciatives que es posaran en marxa properament impulsarà la presència d'estudiants de fi de grau i fi de màster a l'Administració pública.

La consellera a la Sala de Plens



Judit Gisbert ha celebrat que hi hagi facilitats com les beques-salari per ajudar les famílies amb fills universitaris, i ha recordat a la consellera l'escull que suposa per als habitants d'una comarca com el Solsonès haver d'assumir les despeses d'allotjament dels estudiants fora de casa.