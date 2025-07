Aliança Catalana ha interposat una demanda al Consell Comarcal del Solsonès davant el Jutjat Contenciós administratiu número 1 de Lleida per, segons el partit polític, l’ens intermunicipal no va acceptar la seva petició de posar-se en una parada de la Fira de Sant Isidre al·legant que “són xenòfobs, racistes, homòfobs i misògins i no respecten ni el marc democràtic ni els drets humans i dels animals”. La formació liderada per Sílvia Orriols lamenta que, en canvi, el Consell Comarcal permeti la instal·lació de parades de col·lectius com Integració Sociocultural o el partit Esquerra Republicana que fan “proselitisme de l’islam, el hijab i la bandera de Palestina” a la Fira de Sant Isidre.

L'ajuntament de Solsona també ha denegat en reiterades ocasions a aquesta formació política la instal·lació d'una parada informativa. L'última vegada va ser el passat mes de maig quan el representant d'Aliança Catalana al Solsonès demanà permís per ocupar la via pública, amb la instal·lació d'una parada informativa en alguna de les places següents: plaça del Camp, plaça Major, plaça de la Catedral o plaça de l'U d'Octubre el divendres 20 de juny, de les 10.00 a les 13.00 hores;

La resposta que va donar la Junta de Govern local va ser que vistos els antecedents en què s'ha autoritzat la instal·lació de parades a partits polítics en què no s'ha pogut garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana, només es donarà autorització per a la instal·lació de parades als partits polÌtics durant els terminis de campanya electoral i que, per tant, no es podia atendre la seva sol·licitud.