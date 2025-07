Es trenca el pacte de govern entre Compromís per Odèn i Acord Municipal a Odèn

Pere Vilaginés i Judit Bajona han renunciat a les delegacions de competències per falta d’entesa amb l’executiu municipal, segons ha explicat a Solsona FM Pere Vilaginés. Fins ara, hi havia pacte amb els tres regidors d’Odèn Acord Municipal, amb l’alcalde Albert Solé al capdavant. A l’oposició, quedaven els dos regidors d’Independents per Odèn encapçalats per Xavier Vilaseca.

Després de les eleccions municipals del 2023, les dues formacions van tancar un pacte d’última hora per governar conjuntament que, ara, dos anys més tard, s’ha trencat. Des de l’executiu, Albert Solé ha explicat a l'emissora solsonina que la voluntat és d’obrir un període de reflexió durant l’estiu, governant en minoria, i al setembre prendran una decisió al respecte.

La sortida dels dos regidors de Compromís per Odèn del govern municipal ha obligat reestructurar les competències dels regidors. Així, Xavier Bertolín és el nou tinent d’alcalde i s’ocupa de Turisme, Sanitat i Medi Ambient mentre que Laura Pujantell s’encarrega d’Infància, Joventut i Esports, Serveis Socials i Serveis. La resta d’àrees (Governació, Territori, Transparència, accés a la informació i bon govern, Recursos Humans i Hisenda, Obres i urbanismes, Telecomunicacions, Cultura, festes i fires, Promoció econòmica i acció rural i Promoció de la dona) són gestionades directament per l’alcalde, Albert Solé.