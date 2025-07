L'advertiment que fa un poble del Solsonès als turistes que vénen de ciutat

L'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha publicat un ban adreçat als visitants, oferint un recordatori del que implica residir en un poble. Convida a aquells que arriben de la ciutat a respectar el ritme de vida i les pràctiques locals.

Sant Llorenç, coneguda pels seus abundants visitants estivals, acull turistes que ja s'han fet a la vida piteua; tanmateix, encara hi ha qui desconeix la realitat quotidiana d'una vall magnífica. Aquesta zona es plena d'encant amb un campanar que toca cada quart, galls que canten i ramats que pasturen als voltants.

Ban municipal



El campanar i els galls: símbols locals

Si s'arriba a Sant Llorenç, s'ha d'estar disposat a integrar-se en una comunitat que, any rere any, obre les seves portes amb un esperit d'acollida. Els visitants són cridats a comprendre que, en algunes ocasions, les activitats pageses formen part del paisatge habitual del poble.

Un avís per als nouvinguts

Amb el ban, l'ajuntament posa de manifest que, encara que molts ja s'han acostumat a ser part dels "piteus", encara hi ha uns quants que no entenen l'impacte que certes activitats i fets tenen en la quotidianitat d'un poble com Sant Llorenç. És crucial per a aquests, observar la realitat amb respecte i consideració.

Per tant, el missatge és senzill; ser respectuós és la clau per gaudir del temps passat a Sant Llorenç. Aquells que no vulguin adherir-se als costums locals, podrien considerar altres destins més alineats amb les seves expectatives.

En essència, Sant Llorenç ofereix una experiència autèntica plena de detalls que conviden al respecte i a la convivència harmònica entre locals i visitants. Aquesta integració pot esdevenir una font d'enriquiment per a tots aquells que estiguin disposats a formar part d'aquesta comunitat viva i activa.