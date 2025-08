Sant Llorenç de Morunys es vesteix de festa major aquests dies

Sant Llorenç de Morunys torna a vestir-se de gala per celebrar la seva Festa Major, una celebració que enguany l’organitza la Comissió Jove, que ja organitza altres actes o festes durant l’any.

Tot això s'ha formalitzat mitjançant un conveni on l'Ajuntament paga actuacions, actes o infraestructures per valor de 37.500 euros, i la resta de costos són assumits per la Comissió Jove, amb els ingressos que aconsegueixen amb la gestió de la barra del Poliesportiu, també amb les aportacions dels diferents establiments i negocis que col·laboren al programa de Festa Major .

La música, la cultura i la participació tornen a ser eixos centrals d’una programació per a tots els públics. Molts dels actes programats ja s'han fet tradicionals d'aquesta Festa Major, però també tenim alguna novetat com la Baixada d’Andròmines.

PROGRAMA DE LA FESTA

DIMECRES 6 D’AGOST

– 11 h. Espectacle infantil “Cua de rata”

Lloc: Teatre Municipal. Organitza: Xarxa Vall de Lord. Preu: 5 euros

– 12 h. Inauguració de la XXa Exposició de fotografies antigues de la Vall de Lord: “Fotografies de les estades dels Pladevall a la Vall de Lord” amb la presència de l’autor Tomàs Pladevall

Lloc: Claustre de Sant Llorenç de Morunys. Organitza: Associació Cultural Vall de Lord

– 18:30 h. Baixada d’andròmines

Lloc: Plaça de la Canal. Col·labora: Voluntaris Intrèpids i Perillosos (VIP)

– 19:30 h. Paròdia

Lloc: Plaça Major. Organitza: Casal L’Estaca

– 22 h. Sopar de quintos

– 1 h. Ball de quintos amb DJ Sold3k

Lloc: poliesportiu municipal. Organitza: quinta del 2007. Preu: 5 € (només efectiu)

DIJOUS 7 D’AGOST

– 12 h. Vermut musical amb l’acompanyament de Sal i Pebre

Lloc: Plaça Major

– 18:30 h. Grup d’havaneres: Havaneres de Secà

A la mitja part hi haurà cremat de rom per a tothom

Lloc: Plaça Major. Col·labora: Pastisseria Canal

– 20 h. Cercavila amb els geganters “Els Tres Savis Piteus” i els grallers “Som Kom Som”

Durant el recorregut, a la Plaça Major, representació escènica dels Tres Savis Piteus. Organitza: geganters “Els Tres Savis Piteus” i grallers “Som Kom Som”

– 21:30 h. Botifarrada popular

Lloc: Era Nova. Organitza: geganters “Els Tres Savis Piteus”. Col·labora: grallers “Som Kom Som” i Associació de Turisme de la Vall de Lord

– 2 h. Nit de festa amb DJ Rafa

Lloc: Poliesportiu Municipal. Organitza: Comissió Jove. Entrada gratuïta

DIVENDRES 8 D’AGOST

– 10 h. Classe oberta de swing

Lloc: Plaça Major

– 11 h. Partit de futbol infantil C. E. Sant Llorenç

Lloc: Camp de futbol Climenç Solé “Eladi”. Organitza: C. E. Sant Llorenç

– 12:30 h. Taller de cubs de rubik

Lloc: Plaça Major

– 16 h. Campionat de botifarra (8 dats)

Inscripcions fins el dia 8 d’agost al Jardí. Preu: 10 euros per parella

Lloc: Bar El Jardí

– 17:30 h. Tirada popular de bitlles catalanes, “En memòria dels companys que ens han deixat”

Lloc: Camp de bitlles de la Zona Esportiva

Organitza: Club de bitlles L’Arcada

– 19 h. Partit de futbol femení FutFem – Veteranes U. D. A. Balsareny

Lloc: Camp de futbol Climenç Solé “Eladi”. Organitza: FutFem Vall de Lord

– 20 h. Sopar popular a càrrec del C. E. Sant Llorenç de Morunys amb l’acompanyament musical del grup El Kiwi

Lloc: Carpa de la Plaça del Mur. Organitza: C. E. Sant Llorenç de Morunys i Comissió Jove

– 22 h. Gran Concert de Festa Major de la Coral Morunys

Nou repertori musical amb estils variats

Direcció: M. Lluïsa Piñero. Orgue, piano i acordió: Gregori Farràs

Lloc: Església Parroquial. Organitza: Parròquia de Sant Llorenç, Coral Morunys i Amics de l’Orgue

– 23 h. Ball i diversió amb Marc Anglarill

Lloc: Plaça Major

– 00 h. Concert amb Nàutik’s, Strombers i DJ Uri Guitart

Lloc: Poliesportiu Municipal. Entrada gratuïta. Només per majors de 16 anys.

DISSABTE 9 D’AGOST

– 10 h. 8è Torneig Lord Escacs de Festa Major

Torneig open (obert a tothom) pel mètode suís d’emparellaments

Preu: 5 euros per participant. Inscripcions per WhatsApp al 659 418 102

Lloc: Sala Polivalent de la Zona Esportiva. Organitza: Lord Natura i el Club d’Escacs “L’Elefant” de Solsona. Col·labora: L’Arcada

– De 10 a 11 h. Obertura de la Capella de la Pietat

Organitza: Associació de Turisme de la Vall de Lord

– 12 h. Jocs de cucanya i entreteniment per la canalla

Lloc: Plaça de les Eres. Organitza: AEiG Vall de Lord

Preu: 3 euros (col·laboració amb la ruta de Pioners i Caravel·les)

– 12 h. Repic de campanes

Col·labora: Parròquia de Sant Llorenç

– 17 h. Cronoescalada Popular Tour du Lord: “L’atac du Van der Cul”

Rondes individuals cada 30″. Sortida des del Monegal, i final a la plaça de les Eres

De 17 a 19 h., populatxo. De 19 a 19:30 h., canalla. De 19:30 a 20 h., Pro’s Grups

Hi haurà servei de “dòping” i cervesa artesana per a ciclistes i espectadors.

– 18 h. Espectacle infantil “L’ou”

Lloc: Plaça Major. Organitza: Xarxa Vall de Lord

– 18 h. Partit del 1r equip del C. E. Sant Llorenç, 40è Memorial Josep Ma Xarau

Lloc: Camp de futbol Climenç Solé “Eladi”. Organitza: C. E. Sant Llorenç

– 20 h. Sopar popular de Barraques amb ambientació musical a càrrec dels Tritons de la Vall

Servei de bar i entrepans per receptar diners per a les entitats del poble col·laboradores

Lloc: Carpa de la Plaça del Mur. Organitza: Comissió de Barraques i Entitats

– 22 h. Gran Correfoc

Lloc: Nucli antic de la vila. Organitza: Grup Correfoc “Els Estevats”. Col·labora: Knauf i Grallers “Som Kom Som”

– 23 h. Barraques de nit amb els grups musicals The Coficks Rovers i The Paxanguers

Lloc: Carpa de la Plaça del Mur. Organitza: Comissió de Barraques i Entitats

– 1 h. Nit de festa amb DJ Bacardit i DJ Sold3k

Lloc: Poliesportiu Municipal. Organitza: Comissió Jove. Entrada gratuïta. Només per majors de 16 anys.

DIUMENGE 10 D’AGOST

– De 10 a 11 h. Obertura de la Capella de la Pietat

Organitza: Associació de Turisme de la Vall de Lord

– 11 h. Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona

Lloc: Plaça Major

– 12 h. Cercavila amb els gegants “Els Tres Savis Piteus”, els grallers “Som Kom Som” i amb l’assistència dels Geganters i Grallers de Guixers

Organitza: Colla Gegantera “Els Tres Savis Piteus” i grallers “Som Kom Som”. Col·labora: Geganters i Grallers de Guixers

En acabat, Ball de la Coca

– 12 h. Missa concelebrada de la Festa Major en honor al Sant Patró, acompanyada de la Coral Morunys

Lloc: Església Parroquial. Organitza: Parròquia de Sant Llorenç, Coral Morunys i Amics de l’orgue

– 12 h. Partit de veterans C. E. Sant Llorenç, 21è Memorial Ramon Bessa

Lloc: Camp de futbol Climenç Solé “Eladi”. Organitza: C. E. Sant Llorenç

– 18 h. Concert de Festa Major a càrrec d’Albert Band

Lloc: Plaça Dr. Ferran

– 20:30 h. Correbars amb la txaranga Entrompats Band

Lloc: sortida des de la Plaça del Mur. Entrades ja exhaurides

Al final del correbars, elecció de miss i mister Festa Major 2025

– 23 h. Ball de final de Festa Major amb l’orquestra La Gran Band + DJ

Lloc: Plaça Major

ALTRES ACTIVITATS

DEL DIVENDRES 8 AL DIUMENGE 10 D’AGOST

– III Torneig de Padèl Piteus

Dos tornejos diferents: un de 12 parelles no competitiu i un de 8 paralles competitiu. Més informació sobre horaris i funcionament a l’Instagram @comissiojovepiteus. Inscripcions a l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord

Lloc: pista de pàdel

Organitza: Comissió Jove. Col·labora: Associació de Turisme de la Vall de Lord

DILLUNS 11 D’AGOST

– 11 h. Missa pels difunts

Lloc: Església Parroquial

– 22 h. Concert “Des de l’ànima” amb Gregori Farràs, M. Lluïsa Piñero i Marc Anglarill

Lloc: Claustre de l’església. Venda d’entrades a l’Oficina de Turisme (15 €)

DISSABTE 16 D’AGOST

– 22 h. Concert d’orgue i trombó a càrrec d’Albert Mercadé i Max Mercadé

Lloc: Església Parroquial