El Consell Comarcal del Solsonès obre concurs per tres llocs de treball

Han estat aprovades per la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 16 de juliol de 2025, la convocatòria i les bases del concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a de personal, de tècnic/a superior de Serveis Tècnics i de tècnic/a de transició energètica del Consell Comarcal del Solsonès així com les corresponents constitucions d’una borsa de treball.

El Butlletí de la província pública aquest dimecres la convocatòria i les bases dels tres concursos, que també es poden trobar a la web i a secretaria del Consell Comarcal.

ANUNCI pel qual es fa pública l’aprovació de la convocatòria i les bases del concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a de personal del Consell Comarcal del Solsonès i constitució d’una borsa de treball.

L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, pel procediment de concurs, per cobrir un lloc de treball de tècnic de personal, funcionari interí, grup de titulació A1, per executar el “Programa temporal d’assistència tècnica en matèria de personal per dur a terme el procés de reorganització i coordinació amb el Servei Català de la Salut per al traspàs de competències del Centre Sanitari del Solsonès, FPC”.

La vigència de la borsa de treball serà de 4 anys, a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.

Característiques del lloc de treball

Categoria: tècnic/a

Grup de titulació: A1

Complement de destí: Nivell 24

Complement específic: 4.906,30€ bruts anuals

Adscripció: Àrea de personal del Consell Comarcal del Solsonès

Règim de treball: funcionari interí

Jornada: sencera (37,5 hores setmanals)

Durada prevista: El programa tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2025, prorrogable en funció del ritme d’execució del traspàs de competències i sempre amb un màxim total de 3 anys (més 1 prorrogable).

Les funcions genèriques del lloc de treball a proveir són les següents

Gestió administrativa dels expedients de personal funcionari i laboral de l’organització.

Tramitació d’altes, baixes i variacions en la situació administrativa o contractual del personal.

Suport en l’elaboració de convocatòries de processos selectius i en la gestió dels tribunals.

Tramitació i seguiment de permisos, llicències, vacances i absències del personal.

Gestió de nòmines, incidències mensuals i cotitzacions a la Seguretat Social.

Control i seguiment del règim disciplinari i de les incompatibilitats del personal.

Atenció i assessorament al personal sobre la normativa aplicable i els seus drets i deures.

Col·laboració en l’elaboració i aplicació de plans de formació i desenvolupament del personal.

Gestió dels processos de carrera professional, provisió de llocs i promoció interna.

Manteniment i actualització de bases de dades i aplicacions informàtiques de gestió de personal.

Participació en l’elaboració de memòries, informes i estadístiques en matèria de personal.

Donar suport tècnic en la negociació col·lectiva i en les relacions amb els representants dels treballadors.

Coordinar i gestionar les actuacions relacionades amb la reorganització del personal afectat pel traspàs de competències a CatSalut.

Donar suport en la recollida, revisió i validació de la documentació laboral del personal implicat en el traspàs.

Elaborar informes tècnics en matèria de recursos humans vinculats al procés de desafecció funcional i administrativa de l’organisme sanitari.

Donar suport en l’anàlisi de les condicions laborals i contractuals del personal afectat, amb especial atenció a la seva futura integració o desvinculació.

Gestionar les comunicacions amb el personal implicat en el traspàs, així com resoldre consultes sobre l’impacte en les seves condicions laborals.

Col·laborar en l’elaboració de convenis, acords o protocols de traspàs que tinguin implicacions en recursos humans.

Fer el seguiment dels terminis, fases i calendaris associats al traspàs, amb especial atenció als impactes en matèria de personal.

Donar suport tècnic en l’actualització de bases de dades de personal, expedients individuals i sistemes d’informació de recursos humans.

ANUNCI pel qual es fa pública l’aprovació de la convocatòria i les bases del concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a superior de Serveis Tècnics del ConsellComarcal del Solsonès i constitució d’una borsa de treball.

L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, pel procediment de concurs, per cobrir un lloc de treball de tècnic superior de Serveis Tècnics, funcionari interí, grup de titulació A1, per executar el programa de treball temporal “Convenis entre en Consell Comarcal del Solsonès i els municipis de la comarca interessats”.

La vigència de la borsa de treball serà de 4 anys, a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.

Característiques del lloc de treball

Categoria: tècnic/a

Grup de titulació: A1

Complement de destí: Nivell 24

Complement específic: 7.099,54€ bruts anuals

Adscripció: Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès

Règim de treball: funcionari interí

Jornada: sencera (37,5 hores setmanals)

Durada: El programa tindrà una durada estimada de 36 mesos, prorrogables per un màxim de 12 mesos addicionals, supeditada a la vigència dels convenis entre el Consell Comarcal del Solsonès i els Ajuntaments de la Comarca.

Les funcions genèriques del lloc de treball a proveir són les següents

a) aplicar les actuacions requerides en matèria de planificació i gestió urbanística,intervenint directament com a tècnic responsable d'aquest àmbit;

b) elaborar la planificació urbanística ordenant el territori, segons els criteris establerts o que s'estableixin, i elaborant aquells projectes d'urbanització i/o remodelació de l'espai urbà, que s'hagin acordat pels estaments superiors;

c) elaborar, impulsar i controlar els plans d'inspecció i de disciplina urbanística pel que fa als objectius a curt i a mig termini;

d) coordinar les rescissions cadastrals del municipis que es determinin;

e) realitzar les modificacions necessàries de les actuacions en l'àmbit urbanístic que es donin als municipis, tant per promoció pública o privada, per possibilitat d'avaluació dels impactes i resultats;

f) elaborar els informes tècnics necessaris per a la concessió de llicències d'obres, llicències d'activitats, concessió de llicències d'obertura d'indústries i d'altres que ho requereixin, realitzant les inspeccions i comprovacions necessàries i signant les concessions corresponents;

g) dissenyar i desenvolupar aquells projectes urbanístics, d'obres o d'altre ordre que se li hagin assignat, sota el criteri i pautes establerts per la seva execució;

h) organitzar l'execució de les tasques tècniques assignades per tal d'assegurar l'acompliment dels terminis establerts o en el seu defecte pels terminis màxims establerts per la normativa legal aplicable;

i) assessorar els òrgans de govern municipals i les comissions informatives pertinents, sobre temes relacionats amb activitats urbanístiques;

j) assessorar i redactar, si s'escau, plecs de condicions per contractes, així com altres tràmits oportuns en les tasques de contractació i justificació de subvencions;

k) atendre entrevistes concertades pel ciutadans, per resoldre consultes dels ciutadans que per nivell tècnic o conflictivitat ho requereixin;

l) elaborar informes tècnics i memòries sobre el funcionament i les activitats realitzades en l'àmbit competent i sobre la proposta de pressupost anual;

ANUNCI pel qual es fa pública l’aprovació de la convocatòria i les bases del concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a de transició energètica del Consell Comarcal del Solsonès i constitució d’una borsa de treball.

L'objecte de la present convocatòria és la selecció, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, d’un/a tècnic/a de transició energètica (A1), a jornada completa, en règim funcionarial d’interinitat, per dur a terme el programa temporal de col·laboració en lafase decisiva de planificació, disseny i implantació comarcal de les energies renovables a Catalunya en el marc del desenvolupament del Pla territorial per a la implantació deles instal·lacions d'energies renovables a Catalunya (PLATER) i prioritzar el model degeneració renovable distribuïda i participativa, tot impulsant projectesd'iniciativa local , de conformitat amb la subvenció atorgada per l’Institut Català del’Energia (ICAEN), i la constitució d’una borsa de treball.

La vigència de la borsa de treball serà de 3 anys, a excepció que s'exhaureixi la llista d'aspirants seleccionats en un termini inferior.

Característiques del lloc de treball

Categoria: tècnic/a superior

Grup de titulació: A1

Complement de destí: Nivell 24

Complement específic: 7.099,54€ bruts anuals

Adscripció: Serveis tècnics del Consell Comarcal del Solsonès

Règim de treball: funcionari/ària interí/ina per programes

Jornada: sencera (37,5 hores setmanals)

La durada de la contractació és de de 36 mesos, prorrogables per un màxim de 12 mesos addicionals sempre i quan es mantingui el finançament corresponent.

Funcions específiques

a) Impulsar l’oficina de transició energètica del Consell Comarcal del Solsonès.

b) Redactar les memòries, informes, plecs, gràfics, estadístiques, documents tècnics i altra documentació escaient en les matèries de la seva responsabilitat.

c) Elaborar informes d’aprovació dels projectes d’instal·lacions realitzats per encàrrec de la corporació a tècnics o empreses externes.

d) Participar en el seguiment i negociació dels contractes de serveis i subministrament amb les empreses i proveïdors.

e) Donar suport i participar en l’avaluació d’aspectes tècnics i dels resultats obtinguts en el seu àmbit de treball.

f) Treballar conjuntament amb els altres agents de la comarca, de la província i de la comunitat autònoma en matèria de transició energètica.

g) Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats locals, associacions, institucions i organismes) per dur a terme les seves tasques, així com participar en aquelles comissions, fòrums, grups de treball, o similar als que sigui assignat/da.

h) Tasques de suport i acompanyament per a la implantació de les energies renovables al territori en el marc del PLATER i d’acompanyament als projectes de generació d’energia a partir de fons renovables. Entre aquestes tasques s’inclou:

− Consolidació d’una estratègia comarcal consensuada sobre el potencial de producció energètica de la comarca i el model de comarca energèticament neta que es vol.

− Impuls de l’autoconsum en l’àmbit industrial, primari i terciari, i sector públic i residencial.

− Suport tècnic en redacció de projectes, plecs i subvencions vinculades a l’autoconsum fotovoltaic

− Foment de les àrees d’autoconsum compartit i les comunitats energètiques.

i) Actuacions de comunicació, formació, difusió i publicitat relacionades amb les actuacions anteriors. Entre aquestes tasques s’inclouen accions divulgatives i informació de fórmules innovadores de finançament.

j) Altres tasques tècniques dins els àmbits de treball de l’Àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès.