La xarxa de la Llosa del Cavall ja subministra aigua de qualitat al municipi de Rubió, a l'Anoia

L’Ajuntament de Rubió, a l'Alta Anoia, ha completat la connexió de la xarxa municipal a la conducció d’aigua de la Llosa del Cavall. Actualment, el municipi rep exclusivament aigua d’aquesta procedència, reconeguda per la seva alta qualitat, i ha deixat enrere l’aigua captada del pou local.
El canvi respon a una problemàtica endèmica i històrica al municipi, on l’aigua de pou presentava alts nivells de sulfats i calç. Aquesta situació afectava negativament tant el gust de l’aigua com les instal·lacions domèstiques, i fins i tot generava incidències en l’activitat ramadera. L’alcalde de Rubió, explica que «els sulfats provocaven diarrees en els animals i la calç generava fuites i avaries constants».
Davant d’aquesta situació, el consistori va descartar l’opció inicial de fer una barreja i va optar per subministrar només aigua de la Llosa del Cavall. «És una aigua de gran qualitat i els veïns ja ho noten a les seves llars», assegura l’alcalde. L’Ajuntament va esperar unes setmanes abans de fer pública la mesura, un cop buidats els antics dipòsits i garantida la renovació completa del subministrament. Per evitar incidències amb les bombes de captació d'aigua del pou, l'ajuntament ha programat la seva connexió puntual i farà servir aquesta aigua per usos municipals i de l'ADF.
Aquesta millora ha estat possible gràcies a la gestió municipal i no suposarà cap increment en la tarifa de l’aigua per a la ciutadania. «Hem decidit fer aquesta inversió sense traslladar-ne el cost als veïns. Continuarem aplicant la mateixa tarifa que fins ara», afirma l’alcalde, que remarca la voluntat de l’equip de govern de prioritzar els serveis essencials.
Amb aquesta actuació, Rubió resol una de les seves problemàtiques estructurals més rellevants i fa un pas decidit cap a la millora del benestar i la salut de la seva població.