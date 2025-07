La temperatura màxima per treballar: quin és el límit legal?

Catalunya acaba de tancar el juny més càlid de la història amb la cirereta de l'onada de calor dels darrers dies. Les temperatures extremes, de fins a 42,9 graus a Vinebre (Ribera d'Ebre) i superiors als 40 graus en múltiples punts del país, afecten especialment els treballadors. De fet, una empleada del servei municipal de neteja de Barcelona ha mort després de completar una jornada laboral a ple sol i l'Ajuntament ha obert un expedient informatiu a l'empresa prestadora del servei, FCC. Dos dies abans, un operari que treballava en unes obres a Tarragona va perdre la vida en caure des de tres metres a causa d'un cop de calor.

En aquest sentit, La Intersindical recorda que treballar a 40 graus és il·legal -en interiors- i subratlla que llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals de l'Estat estableix una forquilla de temperatures en les quals cal emmarcar l'activitat laboral segons l'entorn de treball. Si no es compleixen aquestes condicions, no es pot exercir la feina.

Concretament, la normativa estatal estableix que, pel que fa als treballs sedentaris d'oficina o similars, la temperatura ha d'estar entre els 17 i els 27 graus. En el cas de les "feines lleugeres" en naus i locals, la forquilla legal va dels 14 als 25 graus. A més, la humitat relativa s'ha de situar entre el 30% i el 70%, amb l'excepció dels entorns on hi hagi risc per electricitat estàtica. Aquí, la humitat relativa ha de ser inferior al 50%.

D'altra banda, no hi ha límit de temperatura en les feines a l'aire lliure. Ara bé, això no vol dir que no sigui obligatori aplicar mesures de prevenció i protecció. Si hi ha alertes taronges o vermelles dels organismes meteorològics com el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) o l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), les empreses han d'adaptar les condicions de treball, reduir i modificar la jornada laboral i fins i tot aturar l'activitat.

Amb tot, l'expert en seguretat laboral de La Intersindical Josep Maria Gebelli recomana fotografiar els termòmetres i els rellotges per comprovar el moment dels fets, adreçar-se al delegat de prevenció o la figura assimilable que existeixi a l'empresa, exigir mesures com la ventilació i l'accés a pauses i, si cal, denunciar les vulneracions a Inspecció de Treball. "Els beneficis no poden estar per sobre del benestar de la plantilla", defensa, alhora que reivindica que els treballadors tenen els seus drets i defensar-los no els converteix en "exagerats".