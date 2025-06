Mor una treballadora del servei de neteja de Barcelona després d'una jornada en plena onada de calor

Una treballadora dels serveis municipals de neteja de Barcelona ha mort aquest dissabte després de completar una jornada laboral en plena onada de calor, tal com ha informat UGT. La dona ha completat la jornada laboral a Ciutat Vella i amb temperatures molt elevades i ha perdut la vida quan ha arribat a casa. Ara, se li realitzarà una autòpsia per confirmar les causes de la defunció i confirmar si s'ha tractat d'un cop de calor.

Tal com ha explicat un treballador de l'empresa de neteja a Betevé, poques hores després de la mort, els han fet una xerrada sobre com actuar contra la calor, una activitat que està previst que es faci de manera periòdica, però que no s'acostuma a fer, diu. UGT recorda que el protocol de prevenció de riscos estableix que, en cas de trobar-se malament, els empleats han de trucar a l'encarregat o acudir directament a un centre hospitalari.

La mort ha provocat una resposta d'indignació i preocupació entre els treballadors de neteja que, a través de les xarxes socials, han reclamat que se'ls cuidi. "Nosaltres cuidem Barcelona -el lema de l'empresa municipal-, però qui ens cuida a nosaltres?", rebla una publicació que corre per WhatsApp. Al seu torn, l'Ajuntament ha lamentat la defunció i ha assegurat que estan estudiant el cas i si hi ha hagut errors que es podrien haver evitat, en declaracions al mitjà esmentat.

La notícia arriba dos dies després que un operari que treballava en unes obres en un edifici al carrer Monestir de Poblet de Tarragona caigués des de tres metres a causa d'un cop de calor. Els serveis d'emergències el van traslladar d'urgència en estat crític a l'Hospital Joan XIII de Tarragona i finalment va perdre la vida al centre sanitari.

L'onada de calor deixa registres de fins a 43 graus

La primera onada de calor de l'estiu ha començat absolutament disparada. Per primera vegada aquest 2025 no només s'han superat els 41 graus en alguns observatoris sinó que s'ha arribat a fregar puntualment els 43. Unes temperatures absolutament extremes que s'allargaran, com a mínim, fins dilluns.

El juny del 2025 ja és segur que serà entre els tres més càlids i el Meteocat no descarta que acabi amb rècord. De fet, aquest dissabte és el cinquè dia en què algun observatori supera el llindar dels 40 graus. És un fet excepcional i, de fet, des del 2007, en quatre estius no s'hi havia arribat mai.