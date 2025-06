Catalunya viu el juny més càlid d'ençà que hi ha dades? No ben bé. Hi ha opcions que el mes acabi sent el més calorós? Sí. Aquest és el pronòstic del Servei Meteorològic de Catalunya després de quasi tres setmanes amb temperatures per sobre la mitjana. De fet, el Meteocat apunta a un Sant Joan sufocant i al manteniment de valors per sobre dels habituals fins a final de mes.

El 2022, per sobre

L'anàlisi de la primera quinzena de juny per part del Meteocat indica que la d'enguany se situa en segona posició, molt similar a la del 2003 i només per sota del 2022.

En aquella ocasió -l'any més càlid de la història a Catalunya-, la calor intensa ja va començar el maig i es va mantenir durant setmanes. De fet, es van assolir els primers 40 ºC més d'hora que mai -el 15 de juny- i es va establir el rècord de calor un mes de juny amb 43,1 graus al pantà de Riba-roja.

El juny del 2025 pot ser el més càlid

El 2022 va marcar el juny, l'estiu i l'any més càlid d'ençà que hi ha registres. Ara bé, des del Meteocat no es descarta que enguany se superi el rècord mensual, ja que les temperatures molt per sobre de la mitjana es mantindran, com a mínim, fins després de Sant Joan.

“Portem molts dies amb valors alts de temperatura i no es pot descartar que el juny de 2025 acabi superant els valors de 2022 i 2003 i esdevingui el més càlid de la sèrie, tot i que encara és prematur afirmar-ho amb certesa”, apunta Miquel Bernis, tècnic del Meteocat. “La predicció indica que seguirem encara més dies amb aquestes temperatures altes i hi haurà un repunt de la temperatura de cara al cap de setmana”, afegeix Santi Segalà, cap de l’àrea de Predicció de l'organisme.

Una vintena d'estacions amb rècords locals

Més enllà del conjunt del país, la primera quinzena de juny sí que ha deixat un nombre important de rècords locals. Si es té en compte només les estacions automàtiques del Meteocat amb vint anys de dades, en divuit poblacions s'ha superat el valor màxim mitjà en el mateix període de dues setmanes. “El que hem observat és que la major part de les localitats que han tingut rècord se situen al litoral”, explica Bernis. De fet, els rècords han recorregut bona part de la costa -des del Baix Empordà fins al Montsià-, però també alguns punts del prelitoral.

Un Sant Joan que serà sufocant

La predicció del Meteocat indica que el pic de calor es viurà entre ahir divendres i aquest dissabte, amb les primeres màximes de 40 ºC a Ponent i valors de 37-38 ºC a l'extrem nord-est. En aquest sentit, s'han emès avisos de calor intensa en set comarques.

Posteriorment, la temperatura baixarà una mica, però l'ambient molt càlid es mantindrà i Catalunya viurà un Sant Joan sufocant. De fet, les màximes es mantindran entre els 32 i els 38 ºC a l'interior i amb mínimes que seran tropicals en moltes localitats -aquest divendres es van registrar els primers registres tòrrids, amb barris de Barcelona on no es va baixar dels 25 ºC-.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dv. 14:00 a ds. 20:00 h



➡ Llindar que es pot superar: calor intensa



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



*Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/C48UgsWjfQ — Meteocat (@meteocat) June 20, 2025

A partir de dimecres 25 la temperatura seguirà persistentment per sobre de la mitjana climàtica per a l’època de l’any. No s’esperen precipitacions importants ni extenses, més enllà d’alguns xàfecs de tarda al Pirineu i Prepirineu.