On fa més calor a Europa? Els països que han passat dels 45 ºC (i els que no han arribat ni als 40)

Europa és un dels continents del món que més pateix l'escalfament global. En aquest sentit, els darrers anys diversos països han registrat els seus respectius rècords de temperatura. A Catalunya, per exemple, es va establir el juliol del 2023 amb un registre de 45,4 ºC a Figueres. Hi ha una desena d'estats que han superat alguna vegada el llindar dels 45 mentre que només tretze, entre els quals Andorra, no han arribat mai als 40.

El rècord europeu, a Sicília

Catalunya a banda, hi ha un total d'onze països europeus que han superat alguna vegada els 45 ºC. Es tracta de països mediterranis i balcànics: Turquia, Itàlia, Grècia, Espanya, Portugal, Bòsnia i Hercegovina, Xipre, França i Macedònia del Nord.

L'estat amb una temperatura més alta és Turquia, amb una màxima de 49,5. Assolida el 15 d'agost de 2023 a la província d'Eskişehir -a uns 200 quilòmetres d'Istanbul-, no es tracta del rècord europeu, ja que és al continent asiàtic.

En canvi, la temperatura més alta tant del continent europeu com de la Unió Europea és a Itàlia. L'11 d'agost de 2021 es va arribar a 48,8 ºC en un observatori automàtic d'una raconada a tocar de la localitat siciliana de Siracusa. En tractar-se d'un registre extrem a escala continental, es va estudiar a fons i no es va oficialitzar definitivament fins al gener de 2024 per part de l'Organització Meteorològica Mundial.

Els 48,8 ºC de Sicília van deixar enrere un rècord establert molt temps enrere, el 10 de juliol de 1977, a les ciutats gregues d'Atenes i Elefsina amb 48,0 ºC. Es tractava d'observatoris oficials del govern grec i això va fer que es donessin per bons de manera quasi automàtica.

Només per darrera de Turquia, Itàlia i Grècia hi ha l'estat espanyol. Els 47,6 ºC de la Rambla, a Còrdova, van superar els 47,4 ºC assolits aquell mateix dia a Montoro, a la mateixa província andalusa. El registre també és el màxim de la península Ibèrica, ja que Portugal va arribar als 47,4 l'any 2003. Per sobre dels 46 ºC també destaquen Bòsnia, Xipre i França, assolits el 28 de juny de 2019 a Vérargues, un petit poble a tocar de Montpeller.

Andorra, a les portes dels 40 ºC

Hi ha un total de tretze estats europeus que no han arribat mai als 40 ºC, bàsicament els escandinaus i les repúbliques bàltiques: Andorra, Bielorússia, Suècia, Letònia, Mònaco, Lituània, Finlàndia, Liechtenstein, Dinamarca, Estònia, Noruega, Irlanda i Islàndia.

El Principat d'Andorra és, de tota aquesta llista, el que s'hi ha quedat més a prop amb un valor de 39,4 ºC, assolit el 28 de juny del 2019 a Sant Julià de Loira -en la mateixa calorada on es va assolir el rècord francès-. Per posar en context aquesta xifra assolida a uns 900 metres d'altitud: a Barcelona no va ser fins al juliol de 2024 quan es va arribar per primera vegada i única als 40 graus.

Si reduïm el llindar a 35 ºC, ja només són dos els estats europeus que s'hi han quedat per sota. Es tracta d'Irlanda, amb un rècord de 33,3 ºC, així com Islàndia, que “només” ha arribat a 30,5 ºC, un valor assolit un llunyà 1939 i que el 2021 es va estar a punt de repetir de nou.