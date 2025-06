L'actual Catalunya és 2 graus més càlida que fa 75 anys. Aquesta és la gran conclusió del Meteocat després que s'hagin encadenat els tres anys temperatures més altes d'ençà que hi ha dades. “El país s'allunya del clima temperat mediterrani”, assenyala el Servei Meteorològic de Catalunya en el Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics del 2024, publicat aquest divendres.

El tercer any més càlid

El 2024 va ser el tercer any més calorós. La temperatura mitjana a Catalunya es va situar +2,2 ºC per sobre del període 1961-1990. Només el supera el 2022 i el 2023, destaca el Meteocat. Es dona la circumstància que mai abans s'havia superat el llindar dels 2 graus d'escalfament i ara s'ha encadenat tres anys consecutius: “És un fet inèdit en les dades instrumentals disponibles”, assenyala l'informe.

Més enllà de la temperatura mitjana, el 2024 va destacar per una efemèride extrema. Per primera vegada en 110 anys de dades a l'Observatori Fabra, Barcelona va assolir els 40 ºC. L'elevat nombre de nits tropicals -quan la mínima no baixa dels 20 ºC- també a la tardor és un element que mostra com Catalunya està deixant enrere el seu clima tradicional.

Cal recordar que el 2024 va ser l'any més càlid a escala global -amb un escalfament d'1,6 ºC respecte a l'era preindustrial- superant el rècord del 2023 i el valor assolit el 2016, coincidint amb un altre episodi del Niño.

L'estiu s'escalfa més que l'hivern

Després de tres anys de calor extrema, l'escalfament anual a Catalunya ja se situa en 2,0 ºC respecte al 1950, amb una mitjana de 0,27 graus per dècada -el màxim se situa a Manresa amb més de 0,3 graus per decenni-. Tanmateix, la tendència és molt més acusada a l'estiu (+0,38 ºC per decenni) que a l'hivern i augmenten més les màximes diürnes (+0,32 ºC) que les mínimes nocturnes. “Aquest fet accentua l'impacte dels episodis de calor”, assenyala el Meteocat.

La fi de la sequera

El 2024 es va caracteritzar com un any entre normal i plujós, amb una anomalia mitjana positiva del 8,9% respecte al període 1961-1990. La recuperació -basada en la primavera, però sobretot en la tardor- va trencar la pitjor sequera pluviomètrica mai detectada, que va afectar de manera intensa i continuada almenys dos terços del país.

La primavera del 2025 -la més plujosa del segle XXI- ha permès també superar la sequera hidrològica i situar les reserves dels embassaments per sobre del 80%.

10 dades del nou clima de Catalunya